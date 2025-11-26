ΤτΕ:-Ενισχύεται-περαιτέρω-το-ενεργητικό-του-ασφαλιστικού-κλάδου-κατά-1,7%

Κατά 1,7% ή 366 εκατ.ευρώ εμφανίζεται ενισχυμένη η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ΄ τρίμηνο του 2025 διαμορφωμένο σχεδόν στα 21,87 δισ. ευρώ έναντι 21,50 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πώς διαμορφώνεται το ενεργητικό

Αναλυτικότερα, οριακά μειωμένες εμφανίζονται οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 26 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 527 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Oι εγχώριες καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκαν, σύμφωνα με την ΄ΤτΕ, κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 353 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 175 εκατ. ευρώ. Οριακά μειωμένο εμφανίζεται το γ΄τρίμηνο το συνολικό ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού στο 2,4%, έναντι 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ΤτΕ,η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10,72 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου, έναντι 10,62 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται, σύμφωνα με την ΤτΕ, κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού. Το συνολικό ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε οριακά στο 49,0% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 49,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, αυξημένη ήταν η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το γ’ τρίμηνο, η οποία διαμορφώθηκε στα 7,14 δισ. ευρώ, έναντι 6,80 δισ.ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού να αυξάνεται στο 32,7%, έναντι 31,7% το β’ τρίμηνο. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την ΤτΕ, οφείλεται τόσο σε άνοδο των αποτιμήσεων όσο και σε αγορές μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Όσον αφορά τις συνολικές τοποθετήσεις σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας, η αξία αυτών μειώθηκε στα 1,049 δισ.ευρώ έναντι 1,057 δισ.ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που, όπως επισημαίνει ηΤτΕ, οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εσωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές μετοχών του εξωτερικού με το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού να παραμένει αμετάβλητο στο 4,8%.

Αυξάνεται το ποσοστό των προβλέψεων για ασφάλειες ζωής

Από την πλευρά του παθητικού, η ΤτΕ αναφέρει ότι τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3,95 δισ.ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3,8 δισ.ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με τις ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις να αυξάνονται επίσης κατά 262 εκατ. ευρώ και να διαμορφώνονται περί τα 16 δισ. ευρώ, έναντι 15,73 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 284 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12, 41 δισ.ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 22 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,58 δισ.ευρώ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής, ποσοστό που το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στο 77%.