Φάμελλος:-Συνεργασία-των-προοδευτικών-δυνάμεων-για-προοδευτική-κυβέρνηση-στις-επόμενες-εκλογές

«Τον μοναδικό πολιτικό στόχο και όρο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μία προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα την «Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, την COP30 και την Εθνική Στρατηγική για την επόμενη μέρα».

Την εκδήλωση οργάνωσε ο «ΚΟΣΜΟΣ» του Πέτρου Κόκκαλη και παρεμβάσεις έκαναν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Χάρης Δούκας και με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στα μεγάλα θέματα όπως η ειρήνη, το περιβάλλον, η υγεία, η εργασία, το κράτος δικαίου, υπάρχει η δυνατότητα άμεσων προοδευτικών συγκλίσεων και συμπόρευσης, σε πολιτικό, κινηματικό και συλλογικό επίπεδο», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Το περιβάλλον και η κλιματική πολιτική είναι διαιρετική τομή των πολιτικών της προόδου και της συντήρησης».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί έναν προγραμματικό διάλογο. Η προετοιμασία της προγραμματικής πρότασης, δεν πρέπει να είναι θέμα κομματικών επιτελείων. Συμμετέχουμε σε ένα διάλογο που προσθέτει, που χτίζει γέφυρες, προς όφελος των πολιτών. Χωρίς αφορισμούς, αποκλεισμούς και κόκκινες γραμμές, αλλά με εκ των προτέρων δήλωση ότι προτεραιότητα έχει η συνεργασία. Και ότι ο κατακερματισμός ευνοεί μόνο την Δεξιά πολιτική.

Δουλεύουμε για μία μεγάλη, πλειοψηφική κοινωνική και πολιτική δύναμη αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναλαμβάνει την ευθύνη δέσμευσης σε ένα κοινό σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα ξαναδώσει φωνή στην κοινωνική πλειοψηφία και την ελπίδα της πολιτικής αλλαγής. Γιατί η κλιματική ουδετερότητα είναι στρατηγική επιλογή, πυλώνας και δέσμευσή μας για την Προοδευτική Ελλάδα».

Για την COP που πραγματοποιήθηκε στην Βραζιλία είπε: «Ο απολογισμός της COP είναι λίγη πρόοδος, απογοήτευση και μεγάλες απουσίες. Η διοίκηση Τραμπ υποθήκευσε και την COP όπως έχει απαξιώσει και τον ΟΗΕ. Απαιτείται ανατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτείται μία πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Με ξεκάθαρες τοποθετήσεις και δράσεις για την κλιματική πολιτική, με στόχο την αλλαγή συσχετισμών γιατί τρέχουμε χωρίς φρένα στον κατήφορο της κλιματικής καταστροφής.

Μεγάλη και η ευθύνη της Ευρώπης, κραυγαλέα η χρεοκοπία της και η έλλειψη πολιτικής ενοποίησης. Η πράσινη συμφωνία και η κλιματική ουδετερότητα έγιναν πύργος από τραπουλόχαρτα μπροστά στον πόλεμο των δασμών, την οικονομία του πολέμου, τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και την εισαγωγή του αμερικανικού LNG. Μόνο για κέρδη ολιγοπωλίων και πολυεθνικών η Ευρώπη είναι συμπαγής και αποτελεσματική».

‘Ασκησε κριτική στην κυβέρνηση: «Η κυβέρνηση που στα λόγια πρωτοπορεί στις ΑΠΕ, πανηγυρίζει για νέες παραχωρήσεις οικοπέδων υδρογονανθράκων και για την επέλαση του αμερικανικού LNG, ρυπογόνου και ακριβού, εν μία νυκτί, ενώ για την αποθήκευση και τις ΕΝΚΟΙΝ χάσαμε 6 χρόνια». Συμπυκνώνοντας είπε για την πολιτική της κυβέρνησης: «Επικίνδυνος ο εγκλωβισμός σε ένα αδιέξοδο άνθρακα, δείγμα υποτέλειας, γεωπολιτικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, επικίνδυνο. Υψηλό κόστος, μηδενική ενεργειακή ασφάλεια, ανύπαρκτα περιθώρια ελιγμών».

Συνεχίζοντας είπε ότι «Οφείλουμε να δράσουμε μαζί γιατί απαιτείται αλλαγή κυβερνητικής και ευρωπαϊκής πολιτικής. Με βαθιές μεταρρυθμίσεις, καθαρή στρατηγική, χωρίς μισόλογα για τα ορυκτά καύσιμα και με παρέμβαση στα υπερκέρδη των πολυεθνικών και ολιγοπωλιακών ομίλων. Θέλουμε μία άλλη Ευρώπη. Συνεπή στην πράσινη συμφωνία. Με πολιτική συνεργασία Αριστεράς, Σοσιαλιστών, Πρασίνων και κινημάτων, εργατικών, νεολαίας και οικολογικών. Με πράσινους πόρους από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Περιγράφοντας τους στόχους για την χώρα μας σημείωσε: «Δημόσια ΔΕΗ με έργα αποθήκευσης και ρύθμιση της αγοράς. Καμία νέα άδεια εξορύξεων και καμία παράταση ερευνών. Προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Νέες άδειες ΑΠΕ μόνο για ΕΝΚΟΙΝ, αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση και έργα των ΟΤΑ και ΜΟΝΟ εκτός περιοχών NATURA 2000 και σε συνδυασμό με έργα αποθήκευσης».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει δυνατότητα ενωτικής απάντησης των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων και μία νέα κοινωνική συμφωνία. Για τα μεγάλα που συμφωνούμε: ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια. Η απάντησή μας πρέπει να είναι προοδευτική δημοκρατική και να προετοιμάσει κυβερνητική πρόταση για τις επόμενες εκλογές».

