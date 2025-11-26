Χαμόγελα-στη-ΝΔ-για-την-κινητοποίηση-του-κομματικού-μηχανισμού-με-το-βλέμμα-σε-συνέδριο-και-εκλογές

Ικανοποίηση επικρατεί στη ΝΔ στον απόηχο των χθεσινών εσωκομματικών εκλογών για την εκλογή προεδρείων στις Νομαρχιακές και Τοπικές Οργανώσεις του κόμματος, αλλά και συνέδρων για το κομματικό συνέδριο που θα λάβει χώρα μετά το Πάσχα, καθώς ο μηχανισμός του κυβερνώντος κόμματος φάνηκε σε πλήρη ετοιμότητα, σε μια συγκυρία εν γένει χαλαρότητας και κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος.

Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, η ΝΔ έστησε κάλπες και κατάφερε να καταγράψει πάνω από 122.000 εγγεγραμμένα και οικονομικά ενήμερα κομματικά μέλη, αριθμός διόλου αμελητέος αν σκεφτεί κανείς τον όγκο προσέλευσης στις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομματικών σχηματισμών, αλλά με διακύβευμα την εκλογή νέας ηγεσίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετά τμήματα χρειάστηκε να δοθεί παράταση και μετά τις 19:00, οπότε και έληγε επισήμως η διαδικασία, καθώς υπήρχε αθρόα προσέλευση και σχηματίστηκαν ουρές. Βεβαίως, αυτό οφείλεται και στο ότι η διαδικασία έτρεχε χειρόγραφα και χωρίς τα tablet των εσωκομματικών εκλογών για την ηγεσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχαν καθυστερήσεις καθώς υπήρχε ένας υποψήφιος πρόεδρος Νομαρχιακής ή και Τοπικής Οργάνωσης. Γενικώς όμως η βάση του κόμματος επέδειξε αντανακλαστικά και προσήλθε συντεταγμένα στη διαδικασία, δείχνοντας ότι η ΝΔ διαθέτει «ρίζες» και έναν ισχυρό μηχανισμό που απλώνεται σε όλες τις περιοχές της χώρας και είναι…ετοιμοπόλεμος.

Η επανεκκίνηση λειτουργίας για τον κομματικό μηχανισμό ήταν μια κρίσιμη άσκηση ενόψει του συνεδρίου της άνοιξης που θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μακρά προεκλογική περίοδο, φτάνοντας μέχρι το 2027 οπότε και θα στηθούν οι κάλπες. Στο συνέδριο επίσης θα εκλεγεί η νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, για την οποία δεδομένο ενδιαφέρον θα έχουν και κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αν και την πρωτοκαθεδρία των συσχετισμών αναντίρρητα διατηρεί η προεδρική πτέρυγα του κ. Μητσοτάκη. Και για τη χθεσινή διαδικασία σημειωτέον υπήρξε ενδιαφέρον από τα πολιτικά γραφεία κεντρικών υπουργών και στελεχών του κόμματος, αν και η απουσία «ντέρμπι» σε αρκετές περιπτώσεις απέτρεψε μείζονες συγκρούσεις. Σε κάθε περίπτωση, όπως το επεσήμανε και ο κ. Μητσοτάκης που ψήφισε χθες το απόγευμα στα Κάτω Πετράλωνα, λόγω των περιορισμών προκύπτει σημαντική ανανέωση στα προεδρεία και στους αιρετούς των κομματικών οργανώσεων.

Η μεγάλη δημοκρατική παράταξη

Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα με έναν ενδιαφέροντα τρόπο περιέγραψε τη ΝΔ ως τη «μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου», προτάσσοντας τις έννοιες της σταθερότητας, της ασφάλειας και της προκοπής των πολιτών. Και αναφέρθηκε στη δήλωση που έκανε μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στη μάχη κατά της ακρίβειας και στη στρατηγική ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών. Μάλιστα, ήδη από σήμερα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων τα 250 ευρώ επιπλέον των συντάξεων τους, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα καταβληθεί η επιδότηση ενός ενοικίου.

Σε κάθε περίπτωση, για τον κ. Μητσοτάκη οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για την παγίωση ενός πιο θετικού περιβάλλοντος για τη ΝΔ, με δεδομένο ότι επίκεινται πληρωμές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους ενοικιαστές και τους συνταξιούχους, ενώ και από τις αρχές του 2026 θα ισχύσει η νέα φορολογική κλίμακα που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ. Με αυτές τις κινήσεις, ο πρωθυπουργός φιλοδοξεί η ΝΔ να ανέβει πιο ψηλά στην πρόθεση ψήφου των δημοσκοπήσεων και να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και ζυμώσεων για την αντιπολίτευση.

Οι νικητές των ντέρμπι

Η ΝΔ αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει επισήμως αποτελέσματα για τις νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις, ενώ σε αρκετές υπάρχει για πρώτη φορά έντονο το γυναικείο στοιχείο. Ως προς τα «ντέρμπι» της κάλπης, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr στην Α’ Αθηνών επικρατεί άνετα ο νυν πρόεδρος της νομαρχιακής Δημήτρης Αναγνωστόπουλος έναντι της δικηγόρου Ρούλας Γκριέλα. Στη Δυτική Αττική η Κούλα Παραδείση επίσης διατηρεί τη θέση της. Στον Έβρο νέος πρόεδρος εκλέγεται ο μαιευτήρας Σπύρος Μιχαλόπουλος, ενώ στην Ημαθία κέρδισε με double score ο Ηλίας Ηλιόπουλος. Στην Κέρκυρα νέα πρόεδρος εξελέγη η Παναγιώτα Τζάννε, ενώ και στην Πιερία εξελέγη η Κική Καραγιαννίδου. Στα Ιωάννινα κέρδισε ο Βασίλης Χριστοφορίδης, στη Λέσβο επικράτησε η Καίτη Στρατάκη και στα Τρίκαλα η Μάνη Γιαννοτάκη. Τέλος, στην Καστοριά ο νυν πρόεδρος Βασίλης Βελλίδης ανανεώνει τη θητεία του.