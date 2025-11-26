Χατζηβασιλείου:-Η-Ευρώπη-χρειάζεται-νέα-αρχιτεκτονική-ασφαλείας

«Η Ευρώπη χρειάζεται νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Αυτό είναι αδήριτη ανάγκη», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Με αφορμή τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται μπροστά σε μια συγκυρία ιστορικής σημασίας, όπου η ευρωπαϊκή ηγεσία καλείται να διαμορφώσει νέους όρους σταθερότητας και ασφάλειας.

Όπως είπε, «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση αυτής της πολεμικής διένεξης. Φαίνεται ότι για πρώτη φορά είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Το θέμα είναι ποια θα είναι αυτή η συμφωνία». Εξήγησε ότι, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες «η αλλαγή συνόρων στη σύγχρονη Ευρώπη ίσως πάψει να αποτελεί θέμα ταμπού», καθώς η Ουκρανία φαίνεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη στάση της Μόσχας: «Η Ρωσία παραμένει άγνωστος Χ». Υπενθύμισε ότι «υπήρχε ένα αρχικό σχέδιο από τον κ. Τραμπ» και πως στη συνέχεια «οι Ευρωπαίοι έκαναν μια πολύ καλή κίνηση, κάθισαν στη Γενεύη, άλλαξαν το αρχικό κείμενο και ετοίμασαν μια νέα έκδοση». Το μεγάλο ερώτημα, σημείωσε, είναι «ποιες θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας, αν πράγματι φτάσουμε σε μια συμφωνία».

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι «η Ρωσία ξεκίνησε να εφαρμόζει πολιτική αναθεωρητισμού από το 2014 στην Κριμαία» και ότι τότε «η Ευρώπη έδειξε έναν κατευνασμό στέλνοντας λάθος μήνυμα στο Κρεμλίνο». Σήμερα, πρόσθεσε, «τα ζητήματα τίθενται στο τραπέζι: ποια θα είναι η επόμενη μέρα στις σχέσεις Ευρώπης–Ουκρανίας και Ευρώπης–Ρωσίας;» επισημαίνοντας ότι οι όροι της συμφωνίας θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη θέση του Κιέβου σε σχέση με τις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, ανέδειξε τη διάσταση των υβριδικών απειλών θυμίζοντας τα περιστατικά με τα drones στη βόρεια Ευρώπη. Υπενθύμισε ακόμη ότι «η κ. Ζαχάροβα πριν από μερικές ημέρες στην ουσία έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα, θα έλεγα απειλητικό, γιατί ενοχλείται από δύο πράγματα: ότι η χώρα εξετάζει τον σχεδιασμό θαλασσίων drones με την Ουκρανία και ότι έχει καταστεί η κύρια πύλη φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου».

Επικαλούμενος και το ιστορικό παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή απέναντι στις απειλές του Χρουστσόφ τη δεκαετία του 1960, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν εκφοβίζεται» και παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις συμμαχίες της και στις αρχές της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας: εκτίμησε ότι η Άγκυρα «θα επιχειρήσει να βελτιώσει τις δικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» εφόσον υπάρξει συμφωνία Ρωσίας–Ουκρανίας, ωστόσο «ο δρόμος δεν είναι ευθύγραμμος», λόγω της παγιωμένης δυσπιστίας στο Κογκρέσο και της δουλειάς που έχει γίνει επί χρόνια από το ελληνικό αλλά και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ.