Ψηφιακή-μεταμόρφωση-στις-ελληνικές-τράπεζες:-Εξέλιξη-και-neobanks

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα βιώνει μια ριζική αλλαγή, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να επανακαθορίζουν τις υπηρεσίες και την εμπειρία του πελάτη. Οι παραδοσιακές τραπεζικές μέθοδοι μετασχηματίζονται καθώς οι ψηφιακές λύσεις γίνονται ο κανόνας, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα χρήματά τους, πραγματοποιούν συναλλαγές και αλληλεπιδρούν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην αιχμή αυτών των εξελίξεων, καθώς οι τράπεζες έχουν επενδύσει συστηματικά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, προσφέροντας ψηφιακά εργαλεία εφάμιλλα των διεθνών FinTech εφαρμογών. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διαθέσει σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμιση των συστημάτων τους, με στόχο να παρέχουν στους πελάτες τους σύγχρονες και εύχρηστες ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές οι επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία mobile banking εφαρμογών και άλλων ψηφιακών εργαλείων που ανταγωνίζονται τις καλύτερες διεθνείς FinTech λύσεις, κάνοντας τις τραπεζικές συναλλαγές πιο εύκολες και προσβάσιμες για όλους.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επενδύσει περίπου 800 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, με συνεχείς νέες επενδύσεις. Από την αναβάθμιση των core banking συστημάτων έως την πλήρη ανανέωση των εφαρμογών mobile banking, η εικόνα τους θυμίζει πλέον διεθνείς τεχνολογικές πλατφόρμες. Σήμερα, πάνω από το 96% των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών. Παράλληλα, τα φυσικά καταστήματα δεν εξαφανίζονται, αλλά εξελίσσονται σε υβριδικά κέντρα με απομακρυσμένους ταμίες, δυνατότητα video banking και συμβουλευτικό ρόλο.

Οι συστημικές τράπεζες βλέπουν τις εταιρείες FinTech όχι ως απειλή, αλλά ως συνεργάτες, ενσωματώνοντας καινοτόμες λύσεις μέσω διαγωνισμών, incubators και συνεργασιών, δημιουργώντας ένα κοινό οικοσύστημα ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, στην ελληνική αγορά αναπτύσσονται δυναμικά οι neobanks, αμιγώς ψηφιακές τράπεζες χωρίς φυσικά καταστήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

tbi bank : Εστιάζει στη χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων, με λύσεις Buy Now, Pay Later (BNPL) και καταναλωτικά δάνεια. Έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε τρία χρόνια, εξυπηρετώντας περισσότερους από 300.000 πελάτες, προσφέροντας πλήρως ψηφιακές διαδικασίες και υβριδικό μοντέλο εξυπηρέτησης.

Snappi : Η πρώτη ελληνική neobank με τραπεζική άδεια από την ΕΚΤ. Προσφέρει ολοκληρωμένο λογαριασμό με ελληνικό IBAN, πληρωμές, μεταφορές (και IRIS), χρεωστική κάρτα, υψηλό επιτόκιο 3% στις καταθέσεις έως 1.000 ευρώ , και δυνατότητα “Snappi Pay Later” για αγορές σε τέσσερις άτοκες δόσεις. Λειτουργεί αποκλειστικά μέσω εφαρμογής και τηλεφωνικής υποστήριξης 24/7.

Revolut: Διεθνής neobank με πάνω από 1,7 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα. Προσφέρει πολλαπλά πακέτα λογαριασμών, άμεσες μεταφορές, ανταγωνιστικές ισοτιμίες συναλλάγματος, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, δυνατότητες επένδυσης (μετοχές, money market funds) και προϊόντα για επιχειρήσεις.

Όλοι οι παίκτες του χρηματοπιστωτικού τομέα συμφωνούν ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστούν τον άνθρωπο, αλλά λειτουργούν ως εργαλεία ενίσχυσης και υποστήριξής του.

Το μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα θα είναι ένα μοντέλο ισορροπημένης συνύπαρξης ανθρώπου και τεχνολογίας, όπου η καινοτομία θα αναλαμβάνει τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, απελευθερώνοντας τους ανθρώπους να επικεντρωθούν στη συμβουλευτική, τις στρατηγικές αποφάσεις και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Αυτό μεταμορφώνει και τις τραπεζικές καριέρες, αναδεικνύοντας νέες ειδικότητες όπως digital product owner και cybersecurity architect, ενώ οι παραδοσιακοί ρόλοι μετασχηματίζονται, απαιτώντας προσαρμοστικότητα, ψηφιακές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη και συναισθηματική νοημοσύνη.

Η τραπεζική του μέλλοντος βρίσκεται στην οθόνη του κινητού και στην αρμονική συνύπαρξη τεχνολογίας και ανθρώπου.