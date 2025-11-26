blackstone:-Κοντά-σε-megal-deal-ύψους-4-δισ.-δολαρίων-με-την-maclean-power

Η εταιρεία ενδέχεται να ανακοινώσει την αγορά της MacLean από την Centerbridge Partners ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Η Blackstone βρίσκεται κοντα στην εξαγορά της MacLean Power Systems, μια συμφωνία, η αξία της οποίας μπορεί να ξεπεράσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το -.

Η εταιρεία ενδέχεται να ανακοινώσει την αγορά της MacLean από την Centerbridge Partners ήδη την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρουν πηγές.

Ο μεγαλύτερος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο κέρδισε σε αυτή την εξαγοραστική «κούρσα» άλλους υποψήφιους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της ABB.

Αν και οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να αποτύχουν, σύμφωνα με τις πηγές.

Η MacLean, με έδρα το Fort Mill της Νότιας Καρολίνας, παρέχει συστήματα αγκύρωσης, προϊόντα γείωσης και άλλα εξαρτήματα για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Centerbridge απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας το 2022.

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ και τις σχετικές επιχειρήσεις, καθώς οι εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά για την κατασκευή κέντρων δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Η Blackstone έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023, εξαγόρασε την Power Grid Components, μια εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων για ηλεκτρικούς υποσταθμούς. Η συμφωνία αυτή ακολούθησε την εξαγορά της Sabre Industries το 2021, μιας εταιρείας που σχεδιάζει και κατασκευάζει εξαρτήματα για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.