Deere: Κάτω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη δ’ τριμήνου – Υποβαθμίζει το outlook για το έτος

Τα έσοδα του δ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας τα 12,4 δισ. δολάρια.

Κέρδη χαμηλότερα από το αναμενόμενο αλλά αυξημένα έσοδα κατέγραψε η Deere & Co για το τέταρτο τρίμηνο, ενώ «έριξε» τις εκτιμήσεις της για τα ετήσια κέρδη της, υπό την πίεση των επιπτώσεων των δασμών και των χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους από τα μεγάλα τρακτέρ της.

Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής γεωργικών μηχανημάτων ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,06 δισ. δολαρίων, ή 3,93 δολάρια ανά μετοχή, για το δ’ τρίμηνο, σε σύγκριση με 1,24 δισ. δολάρια, ή 4,55 δολάρια ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα του δ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας τα 12,4 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί πάνω από 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Μέι δήλωσε ότι οι επίμονες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους από τους δασμούς θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τη μεγάλη μονάδα γεωργικού εξοπλισμού της εταιρείας, αν και αναμένει να επωφεληθεί από τις περικοπές κόστους και τη ζήτηση από δύο άλλες μονάδες της που εξυπηρετούν τις αγορές δασοκομίας και μικρής γεωργίας.

Η εταιρεία, γνωστή για τα πράσινα και κίτρινα τρακτέρ της, αντλεί σχεδόν το 50% των εσόδων της από πελάτες στις ΗΠΑ, όπου οι χαμηλές τιμές των καλλιεργειών και η στροφή προς φθηνότερες ενοικιάσεις έχουν πλήξει τη ζήτηση για νέο γεωργικό εξοπλισμό.

Οι εκτεταμένοι δασμοί του του Τραμπ έχουν επηρεάσει εταιρείες σε όλους τους τομείς, ειδικά τις μεταποιητικές και βιομηχανικές εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Η Deere αναμένει πλέον ότι τα ετήσια καθαρά έσοδά της θα κυμανθούν μεταξύ 4,00 και 4,75 δισ. δολαρίων, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 5,33 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.