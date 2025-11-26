E.In.S.: Επιστροφή κεφαλαίου €0,05/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία επωνυμία «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.» (Πρώην «Ευρωσύμβουλοι») ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, Ακαδημίας 5 (ήτοι στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών – όπου η εταιρία είναι εισηγμένη), σύμφωνα με την από 23.10.2025 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. και την από 20.11.2025 Απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. για την σύγκληση Α’ Επαναληπτικής Γ.Σ. ελλείψει απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής.

Στην Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 34 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 15.11.2025 είχαν την κυριότητα 7.979.374 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.333.480 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ήταν εισηγμένες στο Χ.Α. κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία καταγραφής, ήτοι υπήρξε απαρτία 52,900%. Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 766.674,00€, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05€, δηλαδή από τα 0,15€ που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) για την επιστροφή του ποσού της μείωσης (δηλαδή του ποσού των επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ – 766.674,00€) στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (1.533.348,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.333.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) εκάστης».

Η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας. Προς τούτο θα ακολουθήσουν στο μέλλον σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία στην επαναληπτική συνεδρίαση της Γ.Σ.: 50% + 1 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 7.979.374 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην επαναληπτική Γ.Σ.

ΑΠΑΡΤΙΑ επί του συγκεκριμένου θέματος 52,900%

2. Ενέκρινε ομόφωνατο νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018 και χορήγησε στο Δ.Σ. τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση τις ως ανωτέρω τροποποίησης στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία στην επαναληπτική συνεδρίαση της Γ.Σ.: 50% + 1 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 7.979.374 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην επαναληπτική Γ.Σ.

ΑΠΑΡΤΙΑ επί του συγκεκριμένου θέματος 52,900%

3. Εξέλεξε ομόφωνα νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του σήμερα την 26.11.2025 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2030 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2030, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2029, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Γεώργιο Κουκουζέλη (ανεξάρτητο μέλος), Ευάγγελο Πούλιο (ανεξάρτητο μέλος), Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τσιπούρη (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος). Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020 και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 7.979.374 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 52,900%

4. Αποφάσισε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο είδος της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία εξακολουθεί να είναι Επιτροπή του Δ.Σ.) και ουδεμία τροποποίηση να πραγματοποιηθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει ως έχει).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 7.979.374 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 52,900%.

5. Παρασχέθηκε γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 7.979.374 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 15.333.480 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ήταν εισηγμένες κατά την ημερομηνία καταγραφής 15.11.2025, ήτοι απαρτία 52,900%. σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.