flexopack:-Λήγει-στις-31/12-η-προθεσμία-για-την-είσπραξη-του-μερίσματος-χρήσης-2019

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 (record date).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου , σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο) σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την Flexopack.

Οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν από την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2025).

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942).

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων και περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλέφωνο επικοινωνίας: + 210 6680000, κα Σταματίνα Γκινοσάτη).