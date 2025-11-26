kpmg:-Οι-ceo-παγκοσμίως-εντείνουν-τις-επενδύσεις-στην-τεχνητή-νοημοσύνη-και-το-ταλέντο

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) παραμένει κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα, με το 69% των CEO να σχεδιάζει τη διάθεση 10–20% του προϋπολογισμού τους στην ΤΝ μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η εμπιστοσύνη των CEO στην παγκόσμια οικονομία έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με την έκθεση KPMG 2025 Global CEO Outlook, καθώς οι ηγέτες επικεντρώνουν τις στρατηγικές επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το ανθρώπινο δυναμικό και την ανθεκτικότητα απέναντι στους κινδύνους, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η ετήσια έρευνα, η οποία βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 1.300 ηγετών παγκοσμίως, αποκαλύπτει μια επιφυλακτική προοπτική μεταξύ των CEO, επηρεασμένη από τη διαρκή γεωπολιτική ένταση και την οικονομική αβεβαιότητα.

Το απαιτητικό περιβάλλον οδηγεί σε αλλαγή της ηγετικής προσέγγισης, καθώς πολλοί προσαρμόζουν τη στρατηγική ανάπτυξής τους για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε έναν σύνθετο και απρόβλεπτο κόσμο. Το 68% των CEO δείχνει εμπιστοσύνη στην τρέχουσα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας — ποσοστό μειωμένο από το 72% πέρυσι, συνεχίζοντας έτσι μια μακροπρόθεσμη τάση μείωσης της εμπιστοσύνης.

Αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα: οι CEO προσαρμόζονται και προχωρούν

Παρά τις αντίθετες συνθήκες, η συγκρατημένη αισιοδοξία παραμένει, με τη μεγάλη πλειοψηφία των ηγετών να εστιάζει σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό για να επιτευχθεί επιστροφή στην ανάπτυξη. Το 92% των CEO δηλώνει ότι σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό τους επόμενους 12 μήνες, ενώ πολλοί παραμένουν αισιόδοξοι για την αύξηση των κερδών και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το 40% προβλέπει αύξηση κερδών άνω του 2,5% μέσα στο επόμενο έτος, ενώ το 89% αναμένει δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη ανάπτυξης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, με την κυβερνοεγκληματικότητα και τις απειλές κυβερνοασφάλειας (79%), την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην ΤΝ ή την ανάγκη αναβάθμισης δεξιοτήτων (77%), και την επιτυχή ενσωμάτωση της ΤΝ στις επιχειρησιακές διαδικασίες (75%), να συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών.

Η οικονομική και γεωπολιτική αστάθεια αναγκάζει τους CEO να επανεξετάσουν την ηγετική τους προσέγγιση και τις στρατηγικές τους. Η πλειονότητα (72%) έχει ήδη προσαρμόσει τα σχέδια ανάπτυξης, ωστόσο οι ηγέτες διαφέρουν στις απόψεις τους σχετικά με το ποιες ικανότητες ηγεσίας είναι πιο κρίσιμες για να ανταποκριθούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο περιβάλλον.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η ευελιξία και η ταχεία λήψη αποφάσεων (26%), η διαφάνεια στην επικοινωνία (24%) και η ικανότητα εντοπισμού, ιεράρχησης και διαχείρισης κινδύνων (23%).

Οι ηγέτες δίνουν προτεραιότητα σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση υιοθέτησης της ΤΝ

Καθώς οι CEO δραστηριοποιούνται σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, εντείνουν τις επενδύσεις τους στην ΤΝ και την τεχνολογική καινοτομία. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις (71%) ηγέτες δηλώνουν ότι η ΤΝ αποτελεί κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα για το 2026, ενώ το 69% σχεδιάζει να επενδύσει μεταξύ 10% και 20% του προϋπολογισμού του στην ΤΝ μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, η επιταχυνόμενη παγκόσμια υιοθέτηση της ΤΝ δημιουργεί νέες προκλήσεις για τα διοικητικά συμβούλια. Οι CEO εκφράζουν σημαντικούς προβληματισμούς σχετικά με τις ηθικές προεκτάσεις (59%), την ετοιμότητα των δεδομένων (52%) και την έλλειψη κανονιστικού πλαισίου (50%).

Διαμορφώνεται έτσι μια σαφής σύγκλιση στο ότι η ύπαρξη ισχυρών πλαισίων διακυβέρνησης θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη επιτυχία της ΤΝ.

Οι CEO αναγνωρίζουν επίσης ότι η επιτυχία της υιοθέτησης της ΤΝ εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή και τη δέσμευση για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υλοποίηση νέων τεχνολογιών. Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι η ΤΝ μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας, το 61% των CEO δηλώνει ότι προχωρά σε προσλήψεις νέων στελεχών με δεξιότητες ΤΝ και τεχνολογικής εξειδίκευσης, ενώ τα τρία τέταρτα (70%) εκφράζουν ανησυχία για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην προσέλκυση ταλέντων ΤΝ και το 77% επισημαίνει ως πρόκληση την αναβάθμιση δεξιοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαρκώς εντεινόμενη «μάχη για ταλέντα».

Αύξηση της εμπιστοσύνης στην επίτευξη των κλιματικών στόχων

Παρόλο που οι αντιλήψεις γύρω από το ESG διαφέρουν μεταξύ περιοχών, η έκθεση KPMG 2025 CEO Outlook δείχνει ότι οι περισσότεροι ηγέτες παραμένουν ισχυρά προσηλωμένοι στους στόχους βιωσιμότητας και αισθάνονται ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την επίτευξή τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία (61%) των CEO δηλώνει πλέον εμπιστοσύνη πως θα επιτύχει τους στόχους μηδενικών εκπομπών έως το 2030. Η σημαντική αυτή αύξηση εμπιστοσύνης καταδεικνύει την ενδυνάμωση της πίστης του επιχειρηματικού κόσμου στην πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων κλιματικών φιλοδοξιών.

Ο Bill Thomas, KPMG’s Global Chairman and CEO, δήλωσε: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι CEO εντοπίζουν ευκαιρίες μέσα από την αναταραχή, επενδύοντας με τόλμη στην τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Από όσα παρατηρούμε, απαιτείται μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την υπευθυνότητα. Οι απαντήσεις των CEO σχετικά με την ΤΝ το αποδεικνύουν ξεκάθαρα: οι ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη να αγκαλιάσουν την καινοτομία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με την ηθική, τη ρύθμιση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την προσέλκυση ταλέντου.

Τελικά, εκείνοι οι ηγέτες που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη μεταβλητότητα των αγορών και να επικεντρώσουν τις επενδύσεις τους στους σωστούς στρατηγικούς τομείς του οργανισμού τους, θα είναι εκείνοι που θα έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και να οικοδομήσουν βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.»

H Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα, σχολίασε σχετικά: «Η φετινή έκθεση αναδεικνύει με σαφήνεια ότι, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, οι επιχειρηματικοί ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο διατηρούν την αισιοδοξία τους, επενδύοντας στρατηγικά στην ΤΝ, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οργανισμών. Η ΤΝ έχει πλέον εξελιχθεί σε θεμελιώδη μοχλό ανάπτυξης για όλους τους οργανισμούς· ωστόσο, η πραγματική της αξία αναδεικνύεται όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη κρίση, ηθική ηγεσία και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται όραμα, συνεργασία και εμπιστοσύνη, ώστε να επιφέρει ουσιαστικό μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Στην KPMG στην Ελλάδα, όχι μόνο αναγνωρίζουμε αυτήν την ανάγκη, αλλά και πρωτοστατούμε στις εξελίξεις. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στηρίζουμε τους οργανισμούς να προσαρμοστούν σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο»