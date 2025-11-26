theon:-Σύμβαση-με-τον-γερμανικό-στρατό-για-οπλικά-εξαρτήματα-αξίας-άνω-των-100-εκατ.-ευρώ

Η σύμβαση προβλέπει αρχική σταθερή παραγγελία περίπου 6.000 μονάδων και επιπλέον επιλογές για περίπου 19.000 μονάδες, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας-πλαισίου.

Η Theon ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με τον γερμανικό στρατό (Bundeswehr) για την προμήθεια έως και 25.000 σετ θερμικών σκοπευτικών συσκευών Theon με κλιπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση προβλέπει αρχική σταθερή παραγγελία περίπου 6.000 μονάδων και επιπλέον επιλογές για περίπου 19.000 μονάδες, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας-πλαισίου.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κόμπλεντς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προμήθεια θερμικών σκοπευτικών συσκευών clip-on στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα και τη μεγαλύτερη παραγγελία της Theon για αυτό το προϊόν μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει το σύνολο των παραγγελιών και των επιλογών για το 2025 στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μετά την υπογραφή της ήδη ανακοινωμένης τροποποίησης της OCCAR.

Η Theon σκοπεύει να κατασκευάσει τα συστήματα στις εγκαταστάσεις της στο Βέτσλαρ της Γερμανίας, σύμφωνα με τη συνεχή στρατηγική της για τοπική εκπλήρωση και την επιτυχή επέκταση της γεωγραφικής της παρουσίας, έχοντας επενδύσει σε τέσσερις γερμανικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια.

Με την εξασφάλιση αυτής της σύμβασης, η Theon επικράτησε για άλλη μια φορά σε έναν ανταγωνιστικό διαγωνισμό που διεξήγαγε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εξοπλισμού, Τεχνολογίας Πληροφοριών και Υποστήριξης σε Υπηρεσία (BAAINBw) της Ομοσπονδιακής Άμυνας.

Μετά την παραγγελία για το θερμικό clip-on IRIS-C, αυτή είναι η δεύτερη προσφορά που κέρδισε η Theon στη Γερμανία στον τομέα της ψηφιακής/θερμικής τεχνολογίας φέτος.

Ο Philippe Mennicken, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της Theon, τονίζει: «Αυτή η σύμβαση είναι μια άλλη σαφής αναγνώριση της εξαιρετικής τεχνολογικής αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας της Theon.

Η αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη μας στην τεχνολογία νυχτερινής όρασης επεκτείνεται πλέον σταθερά στην τεχνολογία θερμικής απεικόνισης τελευταίας γενιάς, οι οποίες συνδυάζονται στο οικοσύστημα προϊόντων A.R.M.E.D. Χάρη στις συνεχώς αυξανόμενες παραγωγικές μας δυνατότητες στην Ελλάδα και τη Γερμανία, μπορούμε να ανταποκριθούμε με αξιοπιστία στην αυξανόμενη ζήτηση.

Εξακολουθούμε να είμαστε όλο και πιο ενθουσιασμένοι με την επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας και το ενδιαφέρον και την έλξη που κερδίζουμε στην αγορά».