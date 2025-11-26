value-add-σε-κάθε-acquisition:-Το-υπόδειγμα-premia

Προχωράω στη Premia Properties (ΠΡΕΜΙΑ) όπου έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας ένα επιχειρηματικό αποτύπωμα, που εδραιώνει σταθερά τον ρόλο της ως μία από τις πιο δραστήριες, στοχευμένες και στρατηγικά προσανατολισμένες εταιρείες στον χώρο των εναλλακτικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η θετική εικόνα που αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία δείχνει έναν οργανισμό που έχει αποφασίσει να κινηθεί μεθοδικά προς ένα μοντέλο υψηλότερης οργανικής παραγωγικότητας, διευρυμένης γεωγραφικής παρουσίας και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Με 70 ακίνητα και 531 χιλ. τ.μ. υπό διαχείριση, η αξία επενδύσεων σημείωσε άλμα 26% στα €629,7 εκατ., καταγράφοντας το ταχύτερο ρυθμό διεύρυνσης χαρτοφυλακίου της τελευταίας τριετίας. Το αξιοσημείωτο όμως δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθος, είναι η ποιότητα των εισροών. Η Premia χτίζει ένα χαρτοφυλάκιο με ανθεκτικό WAULT στα 9,7 χρόνια, επίπεδο που παραπέμπει σε ώριμους REITs της Κεντρικής Ευρώπης, προσφέροντας ορατότητα ταμειακών ροών που σπάνια συναντάται. Παράλληλα, το gross yield στο 7,2% αποπνέει ένα ισορροπημένο προφίλ απόδοσης–κινδύνου σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια απαιτούν asset managers με ενεργή στάση απέναντι στο λειτουργικό μοντέλο.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων είναι εξίσου εντυπωσιακή: τα έσοδα εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 73% στα €27,2 εκατ., το Adjusted EBITDA κατά 65% στα €17,2 εκατ., ενώ το FFO διπλασιάστηκε και πλέον βρίσκεται στα €6,8 εκατ. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση REIC, όπου το λειτουργικό momentum υπερβαίνει την επίδραση των αποτιμήσεων ακινήτων, υποδηλώνοντας ότι η κερδοφορία δεν στηρίζεται σε λογιστικές αναπροσαρμογές αλλά σε πραγματική επιχειρησιακή δυναμική.

Ποια είναι τώρα τα “κρυφά” σημεία που πρέπει να προσέξει ο επενδυτής

Με προσεκτική ανάγνωση, υπάρχουν τρία πολύ θετικά στοιχεία που δεν είναι εμφανή με την πρώτη ματιά:

1. Η αύξηση του ενεργητικού κατά €144 εκατ. συνοδεύεται από πολύ μικρότερη αύξηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων αποσβέσιμου κόστους.

Αυτό σημαίνει ότι η Premia αγοράζει assets με πραγματική προοπτική ανατίμησης και όχι έτοιμα “κορεσμένα” ακίνητα. Το value-add περιθώριο είναι ευδιάκριτο σε όλη την περίμετρο των νέων αποκτήσεων, ειδικά στα projects ανακατασκευής.

2. Το NAV ανά μετοχή παραμένει στα €2,07, παρά το ότι η εταιρεία αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά €40 εκατ. και τον αριθμό των μετοχών σε 126,5 εκατ..

Αυτό δείχνει ότι τα νέα κεφάλαια δεν ήρθαν να “αραιώσουν” την αξία, αλλά επενδύθηκαν σε περιουσιακά στοιχεία με απόδοση και δυναμική τέτοια που εξουδετέρωσαν τον αποπροσανατολισμό που συνήθως δημιουργούν τέτοιου είδους αυξήσεις.

3. Η σχέση Net LTV στο 56%, αν και αυξημένη από 52%, παραμένει χαμηλότερη από τον ρυθμό αύξησης του ενεργητικού. Δείχνει μια εταιρεία που αναπτύσσεται αλλά δεν εκτροχιάζει τη χρηματοοικονομική της ισορροπία, κρατώντας ακόμη περιθώριο για μελλοντικές κινήσεις χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά το leverage.

Πάμε τώρα σε κάτι που μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Η στρατηγική επέκταση στις φοιτητικές εστίες.

Προσέξτε εδώ γιατί η Premia έχει διαβάσει σωστά το structural gap στη φοιτητική στέγαση και τοποθετείται με συνέπεια εκεί όπου η προσφορά είναι μικρή και η ζήτηση σταθερή.

Με την απόκτηση του κτιρίου Ανδριανουπόλεως 45 στη Καισαριανή έναντι €6,15 εκατ., προσθέτει άλλες 151 κλίνες, ενισχύοντας ένα χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει 7 ενεργές εστίες / 400 δωμάτια και 5 νέα projects ίσης δυναμικότητας. Με γραμμή εκτέλεσης που προχωρά χωρίς καθυστερήσεις, η εταιρεία οδεύει προς 1.000 δωμάτια ως το 2026, με δεύτερη φάση που στοχεύει τα 2.000 δωμάτια.

Με operator model (Unity Smart Living) και με δομημένο χαρτοφυλάκιο σε πόλεις με υψηλή πανεπιστημιακή πυκνότητα, το προϊόν αποκτά χαρακτηριστικά recurring yield asset, απαλλαγμένο από την κυκλικότητα του κλασικού retail.

Ισχυρό είναι και το τελικό outlook 2025 όπου αναμένεται να κλείσει με ενοποιημένα έσοδα €35 εκατ. και Adjusted EBITDA €23 εκατ., με πιθανότητα υπέρβασης των στόχων χάρη στις νέες μισθώσεις, τις εξαγορές ξενοδοχείων και τη σταδιακή απόδοση των value-add έργων.

Διαγραμματικά τώρα η μετοχή έχει σχηματίσει μια ισχυρή βάση αγοραστών ανάμεσα στα €1,33 με €1,35, όπου εδώ και 167 μέρες έχουν σκουπίσει ότι πέφτει μέσα σε αυτή τη ζώνη. Οπωσδήποτε αυτό το μάζεμα σε κάποια στιγμή θα δώσει μια εκρηκτική κίνηση που θα βγει πάνω από το φράχτη των €1,50.

