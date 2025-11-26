wall-street:-Στα-«πράσινα»-για-τέταρτη-συνεχόμενη-ημέρα-παρά-τη-μεταβλητότητα

Στα «πράσινα» άνοιξε σήμερα, Τετάρτη (26/11), το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους βασικούς δείκτες να μπαίνουν σε τροχιά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, ενόψει της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Στο ταμπλό, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones κερδίζει 0,58% στις 47.387,11 μονάδες, ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,7% στις 23.186,32 μονάδες και ο S&P 500 αγγίζει τις 6.806,12 μονάδες με κέρδη 0,6%.

Στις μετοχές, η Nvidia σημειώνει άνοδο (περίπου 2% στην έναρξη της συνεδρίασης), ανακτώντας έδαφος μετά την πρόσφατη διόρθωση. Η Microsoft, επίσης μέλος των «Magnificent Seven», κινήθηκε στο άνοιγμα κατά περίπου 1% υψηλότερα.

Σε γενικές γραμμές, παρά τη μεταβλητότητα, οι μετοχές έρχονται από μία κερδοφόρα συνεδρίαση, κατά την οποία ο Dow κέρδισε πάνω από 660 μονάδες, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική θετική του ημέρα.

Αρκετοί τεχνολογικοί τίτλοι επίσης ενισχύθηκαν, στηρίζοντας την ευρύτερη αγορά. Η Alphabet έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά μετά από δημοσίευμα ότι η Meta Platforms εξετάζει να χρησιμοποιήσει τα TPU chips της μητρικής Google το 2027. Αντίθετα, η Nvidia υποχώρησε πάνω από 2,5%.

«Οι μετοχές προσπαθούν να ανακάμψουν μετά την πτώση των τελευταίων εβδομάδων, κάτι που δείχνει ότι οι επενδυτές που “αγοράζουν στη διόρθωση” παραμένουν δραστήριοι», δήλωσε ο Clark Bellin, πρόεδρος και CIO της Bellwether Wealth. «Το βάθος της πτώσης της αγοράς τον Νοέμβριο ήταν περίπου 4% από τα υψηλά τέλη Οκτωβρίου, πολύ χαμηλότερα από το συνηθισμένο όριο διόρθωσης του 10%».

«Αν και προβλέπουμε ότι η αγορά θα επιστρέψει στα πρόσφατα υψηλά της, δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος καταλύτης που θα την ωθήσει σημαντικά πιο πάνω από τώρα έως το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση της Fed στα επιτόκια. Οι traders τιμολογούν πιθανότητα άνω του 80% για μία μείωση επιτοκίων κατά 0,25% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη (25/11) ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» ο Τραμπ «να κάνει ανακοίνωση πριν από τα Χριστούγεννα» σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed. Παρότι ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία συνεντεύξεων, οι προσδοκίες στρέφονται πλέον στον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Kevin Hassett, μετά από δημοσίευμα του - που τον παρουσιάζει ως φαβορί. Ο Hassett θεωρείται πιο πιθανό να υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια.

Στην ευρύτερη εικόνα, ο Νοέμβριος αποδεικνύεται δύσκολος μήνας για τις μετοχές. Και οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες αναμένεται να κλείσουν τον μήνα με απώλειες, καθώς οι ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις έχουν μειώσει τη δυναμική πολλών τεχνολογικών τίτλων.

Μέχρι σήμερα, ο S&P 500 καταγράφει πτώση περίπου 1%, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχει χάσει περίπου 3%, ενώ ο Dow υποχωρεί σχεδόν 1% από την αρχή του μήνα.