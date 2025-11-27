Ένταση μεταξύ Συρεγγέλα – Κωνσταντοπούλου: «Είναι μπούλινγκ αυτό που κάνετε» – «Η βρωμιά σας ξεχειλίζει»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέο γύρο αντιπαράθεσης είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά με την αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να διακοπεί η εξέταση του μάρτυρα προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Είχαν προηγηθεί συνεχείς παρεμβάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου κατά την εξέταση του μάρτυρα, Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητά λίγο πριν τις 12 μισή ώρα παύση της συνεδρίασης για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη.

Το θερμόμετρο χτύπησε «κόκκινο» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει την αντιπρόεδρο της επιτροπής πως της κλείνει το μικρόφωνο και την Μαρία Συρεγγέλα να της καταλογίζει μπούλινγκ σε όλα τα μέλη της επιτροπής.

Χαρακτηριστικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: κυρία πρόεδρε τον λόγο.

Συρεγγέλα: τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.

Συρεγγέλα: Δεν έχετε το λόγο. Τον έχω δώσει στον κ. Ηλιόπουλο

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε, να κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα δεν είναι σωστό. Όλοι ζητούν τον λόγο και τους τον δίνετε.

Συρεγγέλα: αφού δεν είναι διαδικαστικό πείτε μας τι θέλετε

Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να υποβάλλω ένα αίτημα για να γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει στις 12:00 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να πάω. Υπάρχουν ταυτόχρονα συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, στην εξεταστική και στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός έγινε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργείτε προβλήματα σε εμάς. Ζητάω να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα και να επανέλθουμε μετά την λήξη της Διάσκεψης.

Συρεγγέλα: όχι, δεν θα διακόψουμε.

Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν γραμματέας της ΝΔ. Και εσείς ξέρετε γιατί παραιτηθήκατε. Πήρε την θέση σας ο Σκρέκας που είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα.

Συρεγγέλα: Μα εσείς ζητήσατε να αντικαταστήσετε τον κ. Καζαμία. Έχετε κι άλλους βουλευτές.

Κωνσταντοπούλου: 6 είμαστε συνολικά.

Συρεγγέλα: Αυτό επέλεξε ο ελληνικός λαός….

Κωνσταντοπούλου: Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα;

Συρεγγέλα: Ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής και ξέρετε τον κανονισμό. Ξέρετε καμία διαδικασία που διακόπτει ο καθένας και ή κάθε μία τους ομιλητές; Είναι μπούλινγκ αυτό που κάνετε σε όλους μας. Εκτός αν δεν θέλετε να η εξεταστική επιτροπή να βρει την αλήθεια.

Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω τον λόγο;

Συρεγγέλα: Όχι τον λόγο έχει ο κ. Ηλιόπουλος.

Κωνσταντοπούλου: Η βρωμιά σας ξεχειλίζει. Είστε βυθισμένοι στο βούρκο.

Συρεγγέλα: Εντάξει.

Κωνσταντοπούλου: Σας είπανε να παραιτηθείτε από γραμματέας.

