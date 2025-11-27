«Έπεσε»-το-netflix-στην-πρεμιέρα-του-stranger-things

Το Netflix κατέρρευσε λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης 5ης σεζόν του Stranger Things.

Οι θεατές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα πρώτα επεισόδια της τελευταίας σεζόν, με πολλούς να εκφράζουν την απογοήτευσή τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 14.000 αναφορές στις ΗΠΑ, ενώ οι χρήστες στην Ινδία ανέφεραν ότι η υπηρεσία streaming πάγωσε και εμφάνισε σφάλματα σύνδεσης, με 200 αναφορές να γίνονται στη χώρα κατά τη διάρκεια της κορύφωσής της.

«Ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν για λίγο ένα πρόβλημα με τη ροή σε τηλεοράσεις, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε το Netflix σε μια απάντηση μέσω - που ανέφερε το Reuters.

Το Netflix έχει καταρρεύσει ξανά στο παρελθόν όταν φιλοξένησε δημοφιλείς στις ΗΠΑ εκδηλώσεις όπως ο αγώνας πυγμαχίας Μάικ Τάισον εναντίον Τζέικ πολ και μια ζωντανή επανένωση για το ριάλιτι γνωριμιών Love is Blind το 2024.

Μια σύντομη διακοπή σημειώθηκε κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία επεισόδια της 4ης σεζόν του Stranger Things το 2022.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο συνδημιουργός του «Stranger Things», Ρος Ντάφερ των Duffer Brothers, ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories ότι «το Netflix αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30% για να αποφύγει μια διακοπή».

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian