ΑΑΔΕ: Βρέθηκαν 161 οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας – Συνολικά πρόστιμα 1,6 εκατ.

Συνολικά 161 οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας εντοπίστηκαν έπειτα από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ελεγκτές της προχώρησαν σε σειρά στοχευμένων ελέγχων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσικλέτες που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ πολλά από αυτά τα οχήματα σύμφωνα με την ΑΑΔΕ είχαν υψηλή εμπορική αξία.

Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα σε ακινησία που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, οχήματα δηλωμένα σε τόπο ακινησίας διαφορετικό από αυτόν όπου βρέθηκαν, καθώς και πολλά κομμένα οχήματα, που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

Στον νομό Τρικάλων, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ακινησία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι κατέγραψαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας,

Στον νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσικλέτες και 1 όχημα.

Στην Αττική, οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας.

Τα πρόστιμα

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ξεπερνώντας στο σύνολο τα 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.