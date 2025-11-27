Αγροτικές-επιδοτήσεις:-3,7-δισ.-θα-λάβουν-συνολικά-οι-αγρότες-το-2025

«Οι επιδοτήσεις εκτιμάται να κινηθούν στα 3,7 δισ. ευρώ φέτος ευρώ φέτος», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέντευξη τύπου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες. Μαζί του βρέθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

«Δεν ήρθαμε ούτε να θριαμβολογήσουμε γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα, αλλά ούτε να συνδεθούμε με ένα αφήγημα καταστροφολογίας», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Δείτε εδώ πως λειτουργεί το νέο σύστημα επιδοτήσεων

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου:

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων. Ξεκινάει τακτικές συναντήσεις με την Κομισιόν για ταχύτερη επίλυση διαχρονικών προβλημάτων. Με νομοθετική ρύθμιση δίνει πρόσβαση στην ΑΑΔΕ για όλα τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές για εκκρεμή και παλαιότερα προγράμματα, μετά από αυστηρούς ελέγχους. Καταρτίζεται και κατατίθεται στις 4/11 το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Εγκρίνεται από την Κομισιόν στις 19/11 το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Τι κερδίζουν οι αγρότες από το νέο σύστημα

-Αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα

-Κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων: Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα, δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου – οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα κερδίσουν περισσότερα

-Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα: Οι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα πάρουν συνολικά μεγαλύτερη επιδότηση από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα υπάρξει «δεύτερη κατανομή» των κοινοτικών πόρων με τα πλεονάζοντα ποσά

Το υβριδικό μεταβατικό σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2025

Το υβριδικό μεταβατικό σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2025, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια και του ΚΑΕΚ για μικρά αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων και για την αντιμετώπιση των φαινομένων των εικονικών μισθωτηρίων και των καταπατήσεων