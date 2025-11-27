Γεωργιάδης-για-προστατευόμενους-μάρτυρες-novartis:-Αλέξη-στην-επανέκδοση-της-«Ιθάκης»-ζήτα-μια-συγγνώμη-από-όλους-εμάς

Στην απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis στην Ελβετία, αναφέρεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η υπόθεση της σκευωρίας ξεκινά πλέον από την αρχή σε νέες βάσεις, καθώς και η κα Τουλουπάκη πρέπει να κληθεί και να λογοδοτήσει γιατί εις γνώσιν της παραβίασε τον Ελληνικό Νόμο και χρησιμοποίησε ως Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος ανθρώπους που προσδοκούσαν και έλαβαν εκατομμύρια από την ιστορία αυτή» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εάν τα χρήματα που μεταφέρθηκαν σε τρίτα πρόσωπα, συνδέονται με τότε πολιτικά πρόσωπα που έδρασαν ως «μπροστινοί» τους.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρεται επίσης και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη» και προτείνει στον πρώην πρωθυπουργό στην επόμενη επανέκδοσή του να ζητήσει μια συγγνώμη από εκείνους που κατηγόρησε άδικα.

«Αγαπητέ Αλέξη κάποτε αυτούς τους ανθρώπους τους χαρακτήριζες στην Βουλή «ήρωες» της Δημοκρατίας. Αυτοί «οι ήρωες» έχουν ήδη καταδικαστεί ως συκοφάντες και πλέον αποκαλύπτεται ότι είναι, το λιγότερο, φοροφυγάδες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ἔστι καὶ θεοῦ δίκη, καὶ ὀφθαλμὸς ὁρῶν τά πάντα»

«Υπάρχει θεϊκή δικαιοσύνη, και ένας οφθαλμός που βλέπει τα πάντα.»

Από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η σκευωρία Novartis είχα καταγγείλει την ανάμειξη των συκοφαντών ψευδομαρτύρων που η τότε Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη όχι μόνον παρανόμως, αλλά και πολύ κακώς, τους έδωσε την προστασία των «μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος». Εγώ ήξερα και ότι έλεγαν εις γνώσιν τους ψέματα (όπως έκρινε ήδη το Δικαστήριο σε πρώτο βαθμό) αλλά και ότι εξυπηρετούσαν το ιδιοτελές τους συμφέρον. Προσφάτως είχα καταγγείλει ότι η κ. Μαραγγέλη (η μία από τους δύο ψευδομάρτυρες) είχε λάβει πολλά εκατομμύρια από τις Αμερικανικές Αρχές (η ύπαρξη του κινήτρου της αμοιβής αυτομάτως τους στερούσε την δυνατότητα να είναι μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος στην Ελλάδα) και ότι τα εκατομμύρια αυτά τα είχε αποκρύψει από τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές υποπίπτοντας στο αδίκημα της μεγάλης Φοροδιαφυγής. Την ημέρα που το αποκάλυψα, στο πρωτόδικο Δικαστήριο ο δικηγόρος της με είχε διαψεύσει και είχε αρνηθεί την ύπαρξη αμοιβής της, λέγοντας καταφανώς ψέματα.

Σήμερα η Αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε την περιουσία τους, διότι τους κατηγορεί για σειρά αδικημάτων και όχι μόνον της φοροδιαφυγής, αλλά και του ξεπλύματος. Δηλ βρήκε περίεργες κινήσεις των λογαριασμών τους σε τρίτα πρόσωπα που δεν δικαιολογούνται.

Η υπόθεση της Σκευωρίας ξεκινά πλέον από την αρχή σε νέες βάσεις, καθώς και η κα Τουλουπάκη πρέπει να κληθεί και να λογοδοτήσει στο γιατί εις γνώσιν της παραβίασε τον Ελληνικό Νόμο και χρησιμοποίησε ως Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος ανθρώπους που προσδοκούσαν και έλαβαν εκατομμύρια από την ιστορία αυτή;

Πρέπει να ελεγχθεί επίσης εάν τα χρήματα που μεταφέρθηκαν σε τρίτα πρόσωπα, συνδέονται με τότε πολιτικά πρόσωπα που έδρασαν ως «μπροστινοί» τους.

Τέλος ήρθε η ώρα, έστω και τώρα στην Δίκη που εκδικάζεται στο Εφετείο, οι συκοφάντες αυτοί να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν. Η Δημοκρατία μας δεν θα ηρεμήσει εάν δεν αποκαλυφθούν αυτοί που έστησαν αυτή την σκευωρία εναντίον μας.

Τέλος και μία αναφορά στον @atsipras και στην Ιθάκη του.

Αγαπητέ Αλέξη κάποτε αυτούς τους ανθρώπους τους χαρακτήριζες στην Βουλή «ήρωες» της Δημοκρατίας. Αυτοί «οι ήρωες» έχουν ήδη καταδικαστεί ως συκοφάντες και πλέον αποκαλύπτεται ότι είναι, το λιγότερο, φοροφυγάδες. Μήπως στην επόμενή σου επανέκδοση θα ήθελες να ζητήσεις τελικά μία συγγνώμη από όλους εμάς;….

«Ἔστι καὶ θεοῦ δίκη, καὶ ὀφθαλμὸς ὁρῶν τά πάντα»

«Υπάρχει θεϊκή δικαιοσύνη, και ένας οφθαλμός που βλέπει τα πάντα.» Από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η σκευωρία Novartis είχα καταγγείλει την ανάμειξη των συκοφαντών ψευδομαρτύρων που η τότε Εισαγγελέας κατά της… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 27, 2025

Ειδήσεις σήμερα:

Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία – Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη



Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα μετά από κατολίσθηση – Προσπάθειες να ανακοπούν χείμαρροι πριν από τα χωριά – Δείτε φωτογραφίες