Γιατί-η-ρωσική-οικονομία-«πιέζει»-τον-Πούτιν-να-τελειώσει-τον-πόλεμο

Η κινεζική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία «Yanchang Petroleum» σταμάτησε τις αγορές αργού από τη Ρωσία και στράφηκε πλέον προς άλλες παραγωγούς, γράφουν οι Moscow Times.

Η ρωσική εφημερίδα αποκαλύπτει μάλιστα ότι η κινεζική εταιρεία αγόρασε τρία εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Vitol.

Η Yanchang δεν είναι η μόνη κινεζική κρατική εταιρεία που σταμάτησε την αγορά πετρελαίου από τη Μόσχα. Η Sinopec σταμάτησε επίσης τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου τον Οκτώβριο. Κινεζικές εταιρείες προκήρυξαν μάλιστα διαγωνισμό την περασμένη εβδομάδα για μη ρωσικό πετρέλαιο, για παραδόσεις μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου.

Οι πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών προμηθειών πετρελαίου οδήγησαν τις κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και ορισμένα Ινδικά διυλιστήρια να αποφύγουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Οι κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 50% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, δεν είναι αμελητέες.

Με τους Κινέζους και τους Ινδούς «πελάτες» να μειώνουν τις παραγγελίες τους, οι Ρώσοι παραγωγοί πετρελαίου, αισθάνονται ιδιαίτερα έντονα τις επιπτώσεις των κυρώσεων. Η Lukoil, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, αναγκάστηκε να πουλήσει τις εγκαταστάσεις της στη Βουλγαρία , παρά το γεγονός ότι είχε σχεδόν το μονοπώλιο, στη γειτονική χώρα.

Μείωση των εσόδων από πετρέλαιο και αέριο

Οι χαμηλότερες τιμές των υδρογονανθράκων και το ισχυρότερο ρούβλι, μείωσαν σημαντικά τα έσοδα του ρωσικού κράτους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν κατά 22% στα οκτώ τρισεκατομμύρια ρούβλια τους πρώτους 11 μήνες του έτους.

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά προγραμματίσει να εισπράξει 10,94 τρισεκατομμύρια ρούβλια από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου φέτος. Ωστόσο, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, αναθεώρησε προς τα κάτω αυτήν την προσδοκία τον περασμένο μήνα στα 8,65 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, τα έσοδα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 35% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η μείωση είναι επώδυνη για τη Ρωσία, καθώς οι δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια έχουν αυξηθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Οι εισπράξεις από τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι η σημαντικότερη πηγή εισοδήματος του Κρεμλίνου, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού.

Αβέβαιη συνεργασία με την Κίνα

Ταυτόχρονα, η επιφυλακτική στάση της Κίνας σχετικά με τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σημαίνει ότι άλλα ενεργειακά έργα μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, παραμένουν αβέβαια. Το σχεδιαζόμενο έργο κατασκευής του αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2», που θα μεταφέρει ως 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη Σιβηρία στην Κίνα, θα μπορούσε να σταματήσει, παρά την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Ο Αμερικανός ειδικός σε θέματα ενέργειας Τζο Γουέμπστερ , στέλεχος του Atlantic Council υποψιάζεται ότι η Κίνα ενδέχεται να εγκαταλείψει το έργο, υπό τον επιπτώσεων από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η Κίνα δεν εξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο και διαθέτει μια ποικιλία εναλλακτικών πηγών ενέργειας. «Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν πώς οι δυτικές κυρώσεις ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας και αναγκάζουν ακόμη και μακροχρόνιους εταίρους όπως η Κίνα να ενεργούν με προσοχή», λέει ο Αμερικανός ειδικός.

Οι επιπτώσεις της κρίσης

Οι Ρώσοι ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις του πολέμου και της κρίσης από πρώτο χέρι. Αρκετοί τομείς της ρωσικής οικονομίας βρίσκονται υπό πίεση. Η Ενωμένη Μεταλλουργική Εταιρεία (OMK)-ένας μεγάλος παραγωγός μετάλλων- σκοπεύει να αναστείλει τα επενδυτικά έργα μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax .

«Η ρωσική μεταλλουργική βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές, των υψηλών επιτοκίων και της επακόλουθης οικονομικής επιβράδυνσης», ανακοίνωσε η ρωσική εταιρεία.

Η πίεση από τους Κινέζους παραγωγούς επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, σύμφωνα με το γραφείο τύπου της ΟΜΚ.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν επηρεάζουν μόνο τη μεταλλουργική βιομηχανία. Ο πρόεδρος της Sberbank, Χέρμαν Γκρεφ, μίλησε για ένα διακλαδικό πρόβλημα, καθώς πολλές ρωσικές εταιρείες μειώνουν τις επενδύσεις. «Πολλές εταιρείες έχουν σταματήσει τον επενδυτικό κύκλο» δήλωσε ο Γκρεφ στους Moscow Times. Η τράπεζα Sberbank δεν είχε χρηματοδοτήσει ούτε ένα νέο επενδυτικό έργο από τον Ιανουάριο του 2025, για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μείωση των επενδύσεων

Σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti, οικονομικά στοιχεία υποστηρίζουν επίσης αυτήν την τάση . Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Stolypin για την Οικονομική Ανάπτυξη, οι ειδικοί προβλέπουν μείωση των επενδύσεων στη Ρωσία κατά 733 δισεκατομμύρια ρούβλια για το 2025, σε σύγκριση με το 2024.

«Οι λόγοι είναι τα υψηλά επιτόκια και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ο υψηλός πληθωρισμός και η στρατηγική αναδιάρθρωση των ρωσικών εταιρειών», αναφέρει η έκθεση. Κορυφαία στελέχη εταιρειών όπως οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, η Gazprom, η Norilsk Nickel, η MTS, η T-Plus, η Cherkizovo, η Rusal και η Severstal έχουν ανακοινώσει περικοπές επενδύσεων

Η «ανοσία» της οικονομίας

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να εισέρχεται στον τέταρτο χειμώνα του, οι επιπτώσεις γίνονται άλλωστε ολοένα και πιο αισθητές στην καθημερινή ζωή των Ρώσων.

«Μετά από χρόνια ανθεκτικότητας που βασίστηκαν σε ισχυρά δημοσιονομικά κίνητρα και υψηλά έσοδα από την ενέργεια , τα νοικοκυριά μειώνουν τις δαπάνες για τρόφιμα, οι μεγάλες αλυσίδες βλέπουν μείωση της ζήτησης και τομείς όπως ο χάλυβας, η εξόρυξη, η αυτοκινητοβιομηχανία και η ηλεκτρονική βιώνουν τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών», λένε Ρώσοι οικονομολόγοι.

Αν και οι ειδικοί δεν προβλέπουν άμεση κατάρρευση, συμφωνούν ότι «η ανοσία της ρωσικής οικονομίας έχει αποδυναμωθεί σοβαρά» και ότι η επιδείνωση θα είναι επίμονη, αν δεν τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος.