«Γκάζι»-για-να-κλείσει-παραχώρηση-της-Εγνατίας-μέχρι-το-τέλος-του-έτους

Μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται να γίνει η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS PROJECTS, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς.

Πρόκειται για μια σύμβαση 35 ετών και ένα έργο 670 χιλιομέτρων που θα συνεισφέρει 111 εκατ. ευρώ στα EBITDA της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026 και 122 εκατ. το 2027, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Pantelakis Securities.

Στόχος είναι να γίνει έναρξη της παραχώρησης μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, αναφέρουν πληροφορίες του Euro2day.gr, αφού έχει κυρωθεί η συμφωνία από το Κοινοβούλιο.

Εκτός από τα 1,5 δισ. ευρώ με τα οποία θα ενισχύσει τα κρατικά ταμεία, η σύμβαση προβλέπει και σημαντικές εργασίες που θα αναβαθμίσουν την ασφάλεια του αυτοκινητόδρομου.

Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες βαριάς συντήρησης συνολικού κόστους 1,8 δισ. ευρώ.

Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως αντικαταστάσεις ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριά συντήρηση τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες), αντικαταστάσεις οριζόντιας και κάθετης σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση) και αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

Οι 60 σήραγγες

Μιλώντας χθες στη Βουλή ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα της ασφάλειας των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, που ανέρχονται σε κάτι παραπάνω από 60.

Απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Χουρδάκη, ανεξάρτητου βουλευτή Α΄Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «έχει σταλεί από χθες στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το ΤΑΙΠΕΔ (Υπερταμείο) μία πρόταση τροποποίησης της σύμβασης προς έλεγχο, η οποία αναθέτει στον προσωρινό παραχωρησιούχο και μελλοντικό παραχωρησιούχο να προχωρήσει αυτός στην κατάταξη στην κατηγορία Ε».

«Έχει πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον τύχει θετικής αντιμετώπισης θα έρθει στη Βουλή για κύρωση μαζί με τον νόμο που θα κυρώνει τη σύμβαση στο σύνολό της. Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα της κατάταξης των σηράγγων σε κατηγορία Ε ήταν μια υποχρέωση η οποία έπρεπε να τρέξει από την Εγνατία Οδός Α. Ε. Έτρεξε πολύ αργά, έχει αφήσει εκκρεμότητες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Δεκεμβρίου έχει οριστεί επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 και την αύξηση κεφαλαίου κατά ποσό 92,95 εκατ. ευρώ.