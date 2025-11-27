Γρηγόρης-Δημητριάδης:-Δεν-υποκύπτουμε-σε-καμία-απειλή,-ούτε-των-ανώνυμων-κουκουλοφόρων-ούτε-των-εντολέων-τους

Για προσωπική στοχοποίηση από τους αυτοαποκαλούμενους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», που ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας, κάνει λόγο ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Σε ανάρτησή του αναφέρει πως «δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν» και τονίζει πως ο ίδιος και η Ομάδα Αλήθειας «δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή – ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δημητριάδη:

Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» ανέλαβαν οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», οι οποίοι με στοχοποιούν προσωπικά από την πρώτη κιόλας παράγραφο της προκήρυξής τους.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση με βάζει στο στόχαστρο, με πρώτη την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ξεκάθαρη: δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν.

Ό,τι ισχύει για τους φίλους μου της Ομάδας Αλήθειας ισχύει και για μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή — ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους.

