Δημήτρης-Τσιόδρας-στο-Ευρωκοινοβούλιο:-Να-εφαρμοστεί-στην-πράξη-η-απαγόρευση-πρόσβασης-παιδιών-κάτω-των-13-ετών-στα-social-media

Ήρθε η ώρα για δραστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Συμπλήρωσε τονίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης ψηφιακής ενηλικίωσης βάσει της οποίας, κάτω των 13 ετών, κανένας ανήλικος δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα social media, ενώ για τις ηλικίες μεταξύ 13 και 16, θα μπορεί να γίνεται μόνο με έγκριση των γονέων.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημείωσε ότι τα παιδιά περνάνε όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη αφού τα ψηφιακά μέσα είναι για αυτά μια σημαντική μορφή επικοινωνίας.

Τόνισε ότι «εκτίθενται σε ακατάλληλο περιεχόμενο με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία» συμπληρώνοντας ότι οι γονείς δεν νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο του τι κάνουν τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο.

Αναφέρθηκε δε σε σειρά απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά όπως αξιόπιστο σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας του χρήστη και περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση γονέων και δασκάλων.

Κατέληξε δε υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στις εταιρείες» διευκρινίζοντας ότι τα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για τις εταιρείες για να μεταφέρουν την ευθύνη αποκλειστικά στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Σημειώνεται δε ότι ο Δημήτρης Τσιόδρας έχει οριστεί εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αυτή αναμένεται να αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και να καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου για παιδιά και για νέους.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε,

Tα παιδιά περνάνε όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη αφού τα ψηφιακά μέσα είναι για αυτά μια σημαντική μορφή επικοινωνίας.

Εκτίθενται όμως σε ακατάλληλο περιεχόμενο με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία.

Οι γονείς δεν νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο του τι κάνουν τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο.

Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο! Έχει έρθει η ώρα για πιο δραστικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο!

Μέτρα όπως η καθιέρωση ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης.

Κάτω από 13 έτη, κανένας ανήλικος δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στα social media, ενώ για τις ηλικίες μεταξύ 13 και 16, μόνο με έγκριση των γονέων.

Χρειάζεται αξιόπιστο σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας του χρήστη και περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση γονέων και δασκάλων.

Αλλά πρέπει να καταστεί σαφές ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στις εταιρείες.

Τα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για τις εταιρείες για να μεταφέρουν την ευθύνη αποκλειστικά στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

