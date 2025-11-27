Δημοσκόπηση GPO: Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών – «Βαρίδι» για την κυβέρνηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ισχυρό προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, έχοντας μάλιστα αυξήσει ελαφρώς το ποσοστό της, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η GPO για το STAR.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,2% των ψήφων, ενισχύοντας το ποσοστό της κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Σεπτέμβριο.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο κατά 0,3%, ενώ έπονται Ελληνική Λύση με 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6% και ΚΚΕ με 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, καταγράφοντας απώλειες 2,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1% επίσης 1,1% χαμηλότερα, η Φωνή Λογικής με 3%, η Νίκη με 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, το ΜέΡΑ25 με 1,9% και η Νέα Αριστερά με 1,5%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το σημαντικότερο είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν η διαφθορά με 15,9%, η Υγεία με 5,1%, το Μεταναστευτικό με 3,7%, τα εθνικά θέματα με 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας με 3,4%, η Παιδεία με 2,1% και η ασφάλεια με 1,9%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αν και το κυβερνών κόμμα έχει ενισχύσει ελαφρώς το ποσοστό του, οι πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Πιο αναλυτικά, το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Επίσης, το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% πολιτών κρίνει θετικά τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βαρύ είναι επίσης το πλήγμα στην αξιοπιστία της κυβέρνησης από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Όσον αφορά το μέλλον, μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι αν και οι πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, την ίδια ώρα δεν φαίνεται να ωφελείται το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση εάν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.