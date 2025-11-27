«Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου»: Ανοιχτή πρόσκληση Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του – Βίντεο

Με ένα βίντεο στο Instagram, όπου συνοψίζονται οι αντιδράσεις που προκάλεσε το βιβλίο του, «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας απαντά «εγώ θα μιλήσω στις Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Παλλάς».
«Η είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους. Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» καταλήγει στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του.
