ΕΚΤ:-Σημαντικά-εκτεθειμένες-οι-τράπεζες-της-Ευρωζώνης-στο-κίνδυνο-φυσικών-καταστροφών

Σημαντικά εκτεθειμένες στον κίνδυνο φυσικών καταστροφών παραμένουν οι τράπεζες της Ευρωζώνης, παρά τη μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο της κλιματικής μετάβασης και της αποσύνδεσης των χαρτοφυλακίων τους από τον άνθρακα.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα των τελευταίων στατιστικών στοιχείων για την κλιματική αλλαγή που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σημαντική έκθεση των τραπεζών στο φυσικό κίνδυνο

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι δείκτες φυσικού κινδύνου αποκαλύπτουν σημαντική έκθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και προκύπτουν από φυσικές καταστροφές – όπως πλημμύρες, ανεμοθύελλες και πυρκαγιές – καθώς και από φαινόμενα όπως η θερμική καταπόνηση (καύσωνες) και η υδατική καταπόνηση (λειψυδρία), τονίζει η ΕΚΤ.

Εστιάζοντας στις εκθέσεις που έχουν ταξινομηθεί ως υψηλού κινδύνου για δείκτες σχετικούς με τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις – συγκεκριμένα τον τυποποιημένο δείκτη βροχοπτώσεων (SPI), τις συνεχόμενες ημέρες ξηρασίας (CDD) και την υδατική καταπόνηση – τα τελευταία στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία αυτών των κινδύνων σε διάφορα κλιματικά σενάρια.

Σύμφωνα με το σενάριο υψηλών εκπομπών της ΕΚΤ, ο δείκτης SPI υποδηλώνει περαιτέρω αύξηση της έκθεσης σε υψηλό κίνδυνο, με άνοδο άνω του 20%. Μέχρι το τέλος του αιώνα, σχεδόν όλες οι εκθέσεις θα εμπίπτουν στις κατηγορίες υψηλότερου κινδύνου, αντανακλώντας τους αυξημένους κινδύνους ακραίων ατμοσφαιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων τόσο ακραίων ξηρών όσο και ακραίων υγρών συνθηκών.

Όσον αφορά τον δείκτη CDD, περίπου το 5% των τρεχουσών εκθέσεων σχετίζεται με οφειλέτες που βρίσκονται σε περιοχές όπου ο CDD υπερβαίνει τις 40 ημέρες. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να διπλασιαστεί περίπου, ανεξάρτητα από τα κλιματικά σενάρια ή τον χρονικό ορίζοντα. Η υδατική καταπόνηση αναδεικνύεται επίσης ως σημαντικό πρόβλημα, με τις εκθέσεις υψηλού κινδύνου να αυξάνονται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στο απαισιόδοξο σενάριο έως το τέλος του αιώνα (από 28% σε 39% του χαρτοφυλακίου που κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου).

Εξετάζοντας την υδατική καταπόνηση, οι δείκτες φυσικού κινδύνου αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές στην έκθεση σε υδατική καταπόνηση σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι χώρες της νότιας Ευρώπης συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο. Ειδικότερα, η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη αύξηση έως το 2100 με 19% στο σενάριο υψηλότερων εκπομπών και περίπου 12% στο σενάριο χαμηλότερων εκπομπών. γεγονός που αντανακλά την εξαιρετική ευπάθεια της χώρας στο μελλοντικό υδατικό περιβάλλον της.

Ακολουθούν η Πορτογαλία και η Γαλλία, με συνολική αύξηση 14 % στο σενάριο υψηλότερων εκπομπών έως το 2100. Για την Πορτογαλία οι διαφορές μεταξύ των σεναρίων είναι ελάχιστες, ενώ η Γαλλία παρουσιάζει μικρότερη αύξηση, περίπου 7%, στο σενάριο χαμηλότερων εκπομπών.

Αντίθετα, χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, παρουσιάζουν μικρότερες αυξήσεις στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου, ιδίως στο σενάριο χαμηλότερων εκπομπών. Οι διακυμάνσεις αυτές συνάδουν με τη γεωγραφική κατανομή της λειψυδρίας και υπογραμμίζουν τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιοχές της ζώνης του ευρώ.

Ομόλογα: αυξάνονται αλλά με μικρότερους ρυθμούς

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την τελευταία έκδοση των δεικτών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κινδύνου μετάβασης, επιβεβαιώνεται μια συνολική πτωτική τάση της έκθεσης στον κλιματικό κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ. Αυτό υποδηλώνει μια απεξάρτηση από τον άνθρακα των χαρτοφυλακίων των τραπεζών χωρίς μείωση του όγκου χρηματοδότησης ή επενδύσεων.

Το ποσό των πράσινων ομολόγων που εκδόθηκαν στην ευρωζώνη έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από 453 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2021 σε 1,74 τρισεκ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Ωστόσο, πιο πρόσφατα, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε, καθώς οι συνολικές εκδόσεις πράσινων ομολόγων στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 10 % τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με 20 % το προηγούμενο έτος.

Παρόμοιες τάσεις παρατηρείται και στο απόθεμα χαρτοφυλακίων με πράσινα ομόλογα στη ζώνη του ευρώ. Το συνολικό απόθεμα συνεχίζει να αυξάνεται αλλά με μικρότερους ρυθμούς, φθάνοντας τα 1,96 τρισεκ.ευρώ τον Ιούνιο του 2025, 14% υψηλότερο από τον Ιούνιο του 2024, ενώ ο ρυθμός αύξησης το προηγούμενο έτος ήταν στο 20%.

Χαρτοφυλάκια δανείων & κινητών αξιών

Όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών, οι τελευταίοι υπολογισμοί δείχνουν ότι κατά την περίοδο 2018-2023 οι χρηματοδοτούμενες εκπομπές μειώθηκαν κατά 45% (από 289 σε 157 εκατ. tCO2), η ένταση άνθρακα μειώθηκε κατά 43% (από 44 σε 25 tCO2 eq. ανά εκατ. ευρώ) η σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα, προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, μειώθηκε κατά 41 % (από 130 σε 77 tCO2 eq. ανά εκατομμύριο ευρώ) και το αποτύπωμα άνθρακα μειώθηκε κατά 54 % (από 80 σε 37 tCO2 eq. ανά εκατομμύριο ευρώ).

Όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών των τραπεζών, οι τελευταίοι υπολογισμοί δείχνουν ότι κατά την περίοδο 2018-2024 οι χρηματοδοτούμενες εκπομπές μειώθηκαν κατά 16 % (από 43 σε 36 εκατομμύρια tCO2 eq.), η ένταση άνθρακα μειώθηκε κατά 41% (από 183 σε 108 tCO2 eq. ανά εκατομμύριο ευρώ) η σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα, προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, μειώθηκε κατά 39% (από 202 σε 124 tCO2 eq. ανά εκατομμύριο ευρώ) και το αποτύπωμα άνθρακα μειώθηκε κατά 48% (από 162 σε 84 tCO2 eq. ανά εκατομμύριο ευρώ).

