Ελάχιστες μεταβολές στις Ευρωαγορές – Ήπια κέρδη στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αντέστρεψε πορεία και έκλεισε με άνοδο 0,14%, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται ανοδικά μετά τις γενικευμένες αρνητικές κινήσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 23.777.79 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε ελαφρώς κατά 0,02% και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ήπια άνοδο 0,04% στις 8.099,47 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έμεινε αμετάβλητος στις 16.361,80 μονάδες, ο ο ιταλικός MIB κινήθηκε ανοδικά κατά 0,21% στις 43.219,87 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ελαφρώς πτωτικά 0,05% στις 8.122,45 μονάδες.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν μια θετική συνεδρίαση την προηγούμενη ημέρα, κατά την οποία ο Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο σχεδόν 1,1% και οι περισσότεροι κλάδοι και κύριες περιφερειακές αγορές βρέθηκαν σε θετικό έδαφος.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν ενισχυθεί αυτή την εβδομάδα από την αυξανόμενη προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 9-10 Δεκεμβρίου.

Οι επενδυτές αποτιμούν σε ποσοστό 84,9% την πιθανότητα μιας μείωσης κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από τη Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, κυκλοφορούν αναφορές ότι υπάρχουν πιθανοί αγοραστές για τη γερμανική αθλητική εταιρεία Puma, σύμφωνα με δημοσιεύματα του -. Η κινεζική πολυεθνική αθλητικών ειδών Anta Sports συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που εργάζονται πάνω σε μια προσφορά, ανέφερε το μέσο, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε από το CNBC. Οι μετοχές της Puma έκλεισαν τη μέρα με άνοδο 18,9%, οδηγώντας τον ευρωπαϊκό δείκτη.

Άλλοι σημαντικοί κινήσεις σημειώθηκαν στις αμυντικές μετοχές Rheinmetall, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,24%, και Saab, που ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 2,5%, αν και και οι δύο περιόρισαν μέρος των προηγούμενων κερδών τους. Αυτό συμβαίνει καθώς οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τέλος, οι μετοχές της Novo Nordisk υποχώρησαν κατά 1,5%, αντιστρέφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Την Τετάρτη, τα Κέντρα Medicare και Medicaid των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη νέα διαπραγματευμένη τιμή για τα δημοφιλή φάρμακα Ozempic και Wegovy από το 2027. Η νέα τιμή για τους ασθενείς που καλύπτονται από το Medicare θα είναι 274 δολάρια, δηλαδή έκπτωση 71% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή καταλόγου.