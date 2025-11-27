ΕΠΑ-2026-2030:-Έργα-12,8-δισ.-ευρώ-για-την-επόμενη-πενταετία-από-το-εθνικό-ΠΔΕ

Τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τα νέα έργα που θα χρηματοδοτήσουν οι εθνικοί πόροι την ερχόμενη πενταετία αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Ο λόγος για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 που αποτελεί τη δεύτερη προγραμματική περίοδο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2019 με στόχο την χάραξη μακροχρόνια πολιτικής πέρα από τον ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ακολουθώντας την λογική του ΕΣΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2026 – 2030 προσδιορίζεται σε 12,827 δισ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση που έχει ως στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πόρων αντισταθμίζοντας καθυστερήσεις ή ματαιώσεις έργων ανέρχεται σε 16,198 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών το αναπτυξιακό πλαίσιο του ΕΠΑ 2026 – 2030 διαρθρώνεται στους ακόλουθους 6 Αναπτυξιακούς Στόχους:

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης

Καινοτομία – Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη και

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός.

Από τα 12,82 δισ. ευρώ ποσό 8,737 δισ. ευρώ (68,1% του ΕΠΑ) στα Τομεακά Προγράμματα, ποσό 2,5 δισ. ευρώ (19,5% του ΕΠΑ) στα Περιφερειακά Προγράμματα και ποσό 1,590 δισ. ευρώ (12,4% του ΕΠΑ) στα Ειδικά Προγράμματα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού η κατανομή αναδεικνύει τον κεντρικό χαρακτήρα του προγράμματος, με τα Τομεακά Προγράμματα να απορροφούν ποσοστό 68% των πόρων, ενώ παράλληλα, διατηρείται η σημαντική έμφαση στην αυτονομία των Περιφερειών και στην αξιοποίηση των εθνικών πόρων (19,5%).

Στα Ειδικά Προγράμματα Ανάπτυξης περιλαμβάνονται το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έργα Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και το Ειδικό Πρόγραμμα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.