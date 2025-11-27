Ερευνάται η Jefferies για τη First Brands – Τι ψάχνει η SEC

Η SEC ερευνά, επίσης, τους εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας και πιθανά συγκρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της Jefferies.

Στο «μικροσκόπιο» της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) βρίσκεται η Jefferies για τη σχέση της με την First Brands που κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο, με χρέη 12 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι εποπτικές αρχές εξετάζουν, αν η αμερικανική επενδυτική τράπεζα παρείχε στους επενδυτές του fund Point Bonita, το οποίο διαχειρίζεται η ίδια, επαρκή πληροφόρηση για την έκθεσή τους στην εταιρεία πριν χρεοκοπήσει.

Η SEC ερευνά, επίσης, τους εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας και πιθανά συγκρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της Jefferies.

Η έρευνα της βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε κατηγορίες για παραπτώματα.

Ο CEO της Jefferies, Ριτς Χάντλερ, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η τράπεζα θεωρεί πως υπήρξε «θύμα απάτης» από την First Brands όμως ο επενδυτικός του οίκος δεν είχε υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά από την πτώχευση της εταιρείας ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρουν οι FT και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει τη δική του ξεχωριστή έρευνα για τις συνθήκες όσον αφορά το «κανόνι» της First Brands.