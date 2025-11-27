Ευβοϊκή-Ζύμη:-Νέα-έδρα-στο-Σχηματάρι-και-αλλαγή-σελίδας-με-τη-«σφραγίδα»-του-halcyon-equity-partners

Η επόμενη μέρα για την ελληνική εταιρεία από την Εύβοια με 40 και πλέον χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής.

Άνοδο του κύκλου εργασιών καθώς και σημαντική διεύρυνση ζημιών, εμφάνισε το 2024 η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ, μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών.

Το δε 2025 αποδείχθηκε έτος ορόσημο για την εταιρεία, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας της από τα Ψαχνά Ευβοίας στο Σχηματάρι, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην εταιρεία.

Η ψήφος εμπιστοσύνης του Halcyon Equity Partners

Ήταν τον Μάιο του 2025 όταν ανακοινώθηκε ότι το Halcyon Equity Partners προχώρησε σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του επενδυτικού οχήματος «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Το fund απέκτησε μετοχές από τους υπάρχοντες µειοψηφούντες µετόχους που αντιστοιχούν στο 33,73% του µετοχικού κεφαλαίου.

Όπως έγραφε τότε το -, από την εν λόγω επένδυση μάλιστα κερδισμένη βγήκε και η οικογένεια Κωνσταντάκη, αυξάνοντας το ποσοστό της στην εταιρεία, καθώς η είσοδος του Halcyon Equity Partners συνέπεσε χρονικά με την αποχώρηση κάποιων παλαιών μετόχων.

«Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε τον περασμένο Μάιο στο - ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης.

Βασικοί δε στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση του - γιατί το Halcyon Equity Partners αποφάσισε να επενδύσει στην Ευβοϊκή Ζύμη, πηγές του fund δήλωναν ότι πρόκειται για μια εταιρεία που «παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, ενώ υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, μέσω της λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής, της ανάπτυξης νέων προϊόντων με ενισχυμένο R&D και της διεύρυνσης των εξαγωγικών αγορών. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ένα ικανό διοικητικό σχήμα».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Halcyon Equity Partners διαθέτει άνω των 170 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρές διοικητικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Νέα μονάδα παραγωγής και μεταφορά της έδρας στο Σχηματάρι

Στο μεταξύ, ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η πρόσφατη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι, 7.000 τ.μ., η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της, θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματισμού και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας. Πρόκειται δε για μια επένδυση της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η εταιρεία μετέφερε στο Σχηματάρι τη γραµμή παραγωγής της σφολιάτας δοκιμαστικά το πρώτο τρίµηνο του 2025, ενώ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Επιπρόσθετα όλη η διοίκηση της Ευβοϊκή Ζύμη µεταφέρθηκε στα νέα γραφεία στο Σχηµατάρι στις 10/9/2025, ενώ οι υπόλοιπες γραµµές παραγωγής, (ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ, ΚΡΟΥΣΤΑΣ και ΚΑΝΤΑΙΦΙ), αναµένονται σε πλήρη λειτουργία στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Αύξηση τζίρου αλλά και ζημιών το 2024

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2024 τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 14,70 εκατ. ευρώ έναντι 12,73 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Τα αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν στο ποσό των 699.904 ευρώ έναντι 551.144 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ και το αποτέλεσμα προ φόρων ενισχύθηκε σε 143.298 ευρώ το 2024, έναντι 74.529 ευρώ το 2023.

Για τη χρήση 2024, η Ευβοϊκή Ζύμη εμφάνισε ζηµίες µετά από φόρους ύψους 118.570 ευρώ, σημαντικά αυξημένες έναντι της χρήσης 2023 όπου είχαν καταγραφεί ζημιές ύψους 64.023 ευρώ.

«Ζυμώνει» εδώ και 41 χρόνια…

Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών».

Ξεκίνησε ως μια μικρή προσωπική βιοτεχνία με την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, ακολουθώντας πιστά τις πατροπαράδοτες συνταγές και χρησιμοποιώντας αγνά υλικά, με τον τρόπο των πεπειραμένων νοικοκυρών.

Τη δεκαετία του 90’ η Ευβοϊκή Ζύμη διευρύνει τις δραστηριότητές της στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καστέλλα Ευβοίας, ενώ η συνεχής ανάπτυξή της οδηγεί το 2004 μέρος της παραγωγής σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή Δοκού Χαλκίδας.

Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας η εταιρεία αποκτά παρουσία και στα Χανιά της Κρήτης με ακόμα μία παραγωγική μονάδα, ενώ επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο διανομών των προϊόντων της με τις εμπορικές ονομασίες «Ζυμαρικά Ψαχνών» και «Ζύμη Ψαχνών», κερδίζοντας συνεχώς νέους πελάτες, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η επιτυχία έρχεται με το σπιτικό χωριάτικο φύλλο και συνεχίζεται με το φύλλο κρούστας, το φύλλο σφολιάτας, το κανταΐφι, τις παραδοσιακές πίτες, τα σφολιατοειδή, τις πίτσες, τα κρουασάν. Πλέον οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα προϊόντα στα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε μικρότερα σημεία πώλησης. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει επιτευχθεί και στις εξαγωγές των προϊόντων, με συνεχή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.