ΕΥΔΑΠ:-Έξτρα-φόρος-και-πρόστιμο-μετά-από-έλεγχο-της-χρήσης-2019

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε εντός του Νοεμβρίου 2025 ο φορολογικός έλεγχος δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 109/0/9691-26.03.2025 εντολής ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.) για την περίοδο από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Εταιρεία κατέβαλε ποσό φόρου € 2,6 εκατ. περίπου καθώς και το ποσό των € 1,6 εκατ. περίπου για προσαυξήσεις και πρόστιμα, από λογιστικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως λόγω των μειώσεων λογαριασμών υδροληψίας προς πελάτες, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της εταιρείας να στηρίζει τον καταναλωτή, καθώς και των ληφθέντων παραστατικών δημόσιων νοσοκομείων για την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 2,4 εκατ. περίπου η οποία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Για μέρος των ανωτέρω καταβληθέντων προστίμων, ήτοι € 0,33 εκατ., η εταιρεία έχει υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή κατά των απορριπτικών απαντήσεων του Κ.Ε.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, για αίτημα που κατέθεσε για μείωση του επιβληθέντος προστίμου κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), λόγω εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.