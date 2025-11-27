Η-celestyal-σημείωσε-σεζόν-ρεκόρ-στη-Μεσόγειο-και-την-Αδριατική

Η Celestyal ολοκλήρωσε την πιο επιτυχημένη σεζόν που έχει καταγράψει ποτέ στη Μεσόγειο και την Αδριατική, με αύξηση 4% στον αριθμό των επιβατών στη Μεσόγειο και τα έσοδα να παρουσιάζουν άνοδο 10% σε σχέση με το 2024.

Από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν 10 κρουαζιέρες «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» και 22 κρουαζιέρες «Ειδυλλιακή Ελλάδα» με το Celestyal Journey, χωρητικότητας 1260 επιβατών, με κάθε κρουαζιέρα να περιλαμβάνει επτά λιμάνια σε επτά διανυκτερεύσεις.

Το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1360 επιβατών, πραγματοποίησε 69 αναχωρήσεις για την κρουαζιέρα «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» διάρκειας τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων.

Η φετινή σεζόν σηματοδότησε επίσης ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς το Celestyal Discovery έγινε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο σε ελληνικά ύδατα που χρησιμοποιεί τοπικά παραγόμενο μείγμα ναυτιλιακών βιοκαυσίμων, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 21%, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Και τα δύο πλοία προετοιμάζονται τώρα για τη μετάβασή τους στον Αραβικό Κόλπο για τη χειμερινή περίοδο.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μια ιδιαίτερα δυνατή χρονιά για τη Celestyal. Από την επέκταση των δρομολογίων μας και την αναβάθμιση του στόλου μας έως τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, έχουμε σημειώσει ρεκόρ ζήτησης και απόδοσης σε όλο το πρόγραμμα μας στη Μεσόγειο. Τώρα, κοιτάζουμε μπροστά με πραγματικό ενθουσιασμό, καθώς τόσο το Celestyal Journey όσο και το Celestyal Discovery σαλπάρουν για τον Αραβικό Κόλπο που εξελίσσεται ραγδαία σ’ έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το χειμώνα.»

Η σεζόν της Celestyal στον Αραβικό Κόλπο ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου 2025, με το Celestyal Journey να αναχωρεί για μια ειδική κρουαζιέρα για τον εορτασμό του Grand Prix του Αμπού Ντάμπι. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιεί για όλη τη διάρκεια της σεζόν εκεί την επταήμερη κρουαζιέρα «Ημέρες Ερήμου», με αναχώρηση από τη Ντόχα και προσεγγίσεις στο νησί Sir Bani Yas, στο Άμπου Ντάμπι και στο Μπαχρέιν, καθώς και δύο ολόκληρες ημέρες και μια διανυκτέρευση στο Ντουμπάι.

Το Celestyal Discovery θα ακολουθήσει στις 12 Δεκεμβρίου 2025, εγκαινιάζοντας τη δική του πρώτη σεζόν στην περιοχή και παρουσιάζοντας τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων. Το πλοίο θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες μετ’ επιστροφής από το χειμερινό homeport του στο Άμπου Ντάμπι, με προσεγγίσεις στη Ντόχα του Κατάρ, στο Κασάμπ του Ομάν, στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, στο νησί Sir Bani Yas των ΗΑΕ και με παρθενικές προσεγγίσεις στο Ras Al Khaimah των ΗΑΕ.

Η τρέχουσα προσφορά «Black Friday» της Celestyal προσφέρει στους επιβάτες εκπτώσεις έως και 70% σε κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο έως τον Μάρτιο του 2026, και έως και 67% σε κρουαζιέρες στην Αδριατική το 2026. Η προσφορά ισχύει μόνο για μία εβδομάδα, από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2025, με περιορισμένη διαθεσιμότητα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.