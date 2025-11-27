Η-nexi-χαρτογραφεί-την-επόμενη-ημέρα-των-πληρωμών-στο-23ο-bank-management-conference

Με τοποθετήσεις σχετικά με το AI, το agentic commerce, την ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας και τη νέα ισορροπία ασφάλειας- εμπειρίας χρήστη, στελέχη της Nexi ανέδειξαν τις τάσεις που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική και διαμορφώνουν το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.

Με έμφαση στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις μεταβαλλόμενες αρχιτεκτονικές του agentic commerce, την ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας και τη δημιουργία απρόσκοπτων εμπειριών πληρωμών, στελέχη της Nexi, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, ανέδειξαν στο πλαίσιο του 23rd Bank Management Conference τις τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα εποχή της ψηφιακής τραπεζικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνέδριο με τίτλο Future-Focused Banking: AI Empowerment, Seamless Journeys, Customer-Centricity, Smarter Payments, που διεξήχθη ακόμα μια χρονιά από τη Boussias Communications σε συνεργασία με τη Nexi, επικεντρώθηκε στην εξέλιξη της ψηφιακής τραπεζικής και στα μοντέλα που ενισχύουν την εμπειρία πελάτη και τις δυνατότητες των τραπεζών στη νέα εποχή.

Η Κάτια Σταθάκη, Επικεφαλής της Nexi Ελλάδος, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της Nexi στη διαμόρφωση ενός ενιαίου, ασφαλούς και αξιόπιστου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.

Υπογράμμισε ότι η Nexi Ελλάδος αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών, παρέχοντας σταθερότητα, πλήρη κανονιστική συμμόρφωση και λύσεις που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβαθμίζουν την εμπειρία των πληρωμών.

Αναφερόμενη στη δυναμική εξέλιξη του κλάδου και στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, επισήμανε πως «το μέλλον των πληρωμών δεν προκύπτει – χτίζεται, μέσα από τον συνδυασμό τεχνολογίας, ανθεκτικών υποδομών και ισχυρών συνεργασιών».

Τις ευρωπαϊκές τάσεις που διαμορφώνουν το νέο εμπορικό και τραπεζικό περιβάλλον ανέδειξαν στη συνέχεια δύο κορυφαία στελέχη του Ομίλου Nexi.

Ο Joonas Loueranta, Senior Director AI & Agentic Commerce της Nexi, παρουσίασε τη ραγδαία μετάβαση προς το agentic commerce – ένα νέο μοντέλο όπου οι AI agents επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο αναζήτησης προϊόντων, αλλά και τη ροή των συναλλαγών, εισάγοντας έναν νέο «ενδιάμεσο» στο οικοσύστημα πληρωμών.

Τόνισε πώς οι πρόσφατες εξελίξεις από OpenAI, Google και τα διεθνή σχήματα καρτών διαμορφώνουν νέα πρότυπα πληρωμών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σημαντικές ανάγκες προσαρμογής για την ευρωπαϊκή αγορά και το κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε, «το agentic commerce εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα από τα σημερινά ρυθμιστικά και τεχνολογικά πλαίσια. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι η αυτοματοποίηση, αλλά το πώς ευθυγραμμίζεται ολόκληρο το οικοσύστημα ώστε αυτές οι νέες αρχιτεκτονικές συναλλαγών να λειτουργούν με ασφάλεια και διαφάνεια».

Ο Sean Neary, Head of Fraud Risk Management της Nexi, ανέδειξε την ανάγκη για μια διαρκή ισορροπία ανάμεσα στο λειτουργικό κόστος, τις χρηματοοικονομικές απώλειες και την εμπειρία του πελάτη. Μια ισορροπία που σήμερα επηρεάζεται σημαντικά από κανονιστικές αλλαγές, νέες υποδομές πληρωμών και τον ταχύ μετασχηματισμό της τεχνολογίας.

Ανέφερε πώς παράγοντες όπως η συμμόρφωση, τα τεχνολογικά σιλό και η έλλειψη συνεργασίας μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αντιμετώπισης απάτης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενιαία, ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο οργανισμού. Όπως σημείωσε, «η πρόκληση δεν είναι να βρούμε μια ιδανική ισορροπία καθώς αυτή δεν υπάρχει. Είναι να αποφασίζουμε συνειδητά ποιον παράγοντα ενισχύουμε κάθε φορά και να το πράττουμε με συνέπεια και συνέχεια».

Η Άννα Χαλικιά, Head of Sales της Nexi Ελλάδος, ανακεφαλαιώνοντας και ολοκληρώνοντας τις ομιλίες του συνεδρίου, αναφέρθηκε στη συνεχή εξέλιξη του κλάδου και στις προκλήσεις που συνοδεύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η μόνη βεβαιότητα σε αυτό το οικοσύστημα πληρωμών είναι η διαρκής αλλαγή – και αυτό είναι που το κρατά ζωντανό και δημιουργικό».

Η διαρκής επένδυση της Nexi Ελλάδος σε τεχνολογία, υποδομές και συνεργασίες που ενισχύουν την καινοτομία, επιβεβαιώνει έμπρακτα τον ρόλο της στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος και στη διαμόρφωση ενός πιο έξυπνου, ασφαλούς και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος πληρωμών, προς όφελος τραπεζών, επιχειρήσεων και πολιτών.