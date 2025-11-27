Θεοδωρόπουλος:-Ανοίγει-ο-δρόμος-για-υπογραφή-περισσότερων-κλαδικών-συμβάσεων

H συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό, σοβαρό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

H συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό, σοβαρό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και αυξάνει τις πιθανότητες για υπογραφή περισσότερων κλαδικών συμβάσεων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος σε συνέντευξη στον Real FM.

Όπως τόνισε, με το νέο πλαίσιο ξεπερνιούνται τα τυπικά κωλύματα που στο παρελθόν εμπόδιζαν την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς ο μηχανισμός επεκτασιμότητας διασφαλίζει ότι οι αυξήσεις θα εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, όχι μόνο σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που επικαλέστηκε για τη σύμβαση των εργαζόμενων Μετάλλου, το σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου είναι 145.000 ενώ τα μέλη του ΣΕΒ απασχολούν περίπου 60.000. «Αν και υπογράφηκε σύμβαση με την Ένωση Εργαζομένων Μετάλλου, δεν μπορούσε να επεκταθεί επειδή ο ΣΕΒ δεν εκπροσωπεί το 51% των εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο, αν η σύμβαση υπογραφεί από ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, ο υπουργός μπορεί αυτόματα να την κηρύξει καθολική. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου θα καλύπτονται από τις προβλέψεις της σύμβασης», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Αναφέρθηκε επίσης στον νέο ρόλο της ΓΣΕΕ η οποία έως τώρα υπέγραφε μόνο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ενώ με το νέο πλαίσιο αποκτά ρόλο και αρμοδιότητα να υπογράφει και κλαδικές συμβάσεις, εφόσον αυτό το επιθυμούν οι εργαζόμενοι του εκάστοτε κλάδου.

Σε σχέση με τις αμοιβές είπε ότι κάθε νέα συλλογική σύμβαση θα οδηγεί σταδιακά σε αυξήσεις αλλά και ότι κανένα μεγάλο ζήτημα δεν λύνεται με ένα μόνο βήμα.

Τέλος για τις ελλείψεις προσωπικού είπε ότι οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στους ανειδίκευτους, γι’ αυτό και επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μετακλήσεις από το εξωτερικό ενώ υπάρχουν επίσης σημαντικά κενά σε εξειδικευμένους τεχνικούς και επαγγέλματα της νέας οικονομίας (μηχανικοί Η/Υ, software developers κ.λπ.).

--