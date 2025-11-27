Θορυβημένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για ΑΟΖ: Θέλουν συμφωνία με Συρία

Θορυβημένη είναι η τουρκική κοινή γνώμη μετά τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για ΑΟΖ, ενώ η Άγκυρα είναι ενοχλημένη ευρύτερα από τους σταδιακούς, αλλά σταθερούς γεωστρατηγικούς βηματισμούς Ελλάδας και Κύπρου (καλώδιο, θαλάσσια πάρκα, συμφωνίες εξόρυξης, μπλοκάρισμα του προγράμματος SAFE κλπ).

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης η Λευκωσία κατοχυρώνει με μια ακόμη χώρα τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνει κεφάλαια και ισχυροποιεί τις θέσεις της, χρειάζεται ωστόσο εγρήγορση στο επόμενο διάστημα για τουρκική απάντηση.

«Τώρα θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από ”Βόρεια Κύπρο” και Συρία» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από Τούρκο αναλυτή σε εκπομπή του CNN Turk.

Ερωτηθείς για το ποια είναι η νομική ισχύ αυτής της συμφωνίας θαλασσιων περιοχών ευθύνης μεταξύ «ελληνοκυπριακής πλευράς» (Κυπριακή Δημοκρατία) και Λιβάνου, ο αναλυτής Νετζμετίν Μουτλού δήλωσε πως «θα προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η συζήτηση στο ζήτημα αυτό είναι αν θα λαμβάνεται υπόψη η ηπειρωτική χώρα ή τα νησιά. Η Τουρκία υποστηρίζει πως η βάση είναι η ηπειρωτική χώρα… Ομως η Ελλάδα και η Ελληνοκύπριοι υποστηρίζουν ότι τα νησιά έχουν επήρεια στις θαλάσσιες ζώνες. Όπως ξέρετε στα ανοιχτά της Αττάλειας υπάρχει το Καστελόριζο και ζητούν θαλάσσιες ζώνες 20.000 τ.χλμ για ένα νησί έκτασης 10 τ.χλμ».

Σε άλλη ερώτηση για το αν η συμφωνία θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της «ΤΔΒΚ» στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μουτλού υποστήριξε ότι «από εδώ και πέρα έχει μεγάλη σημασία οι κινήσεις που θα κάνουν η᾽᾽βόρεια Κύπρος´´και η Συρία. Διότι η Τουρκία έχει επιχειρηματολογία με τη συμφωνία με τη Λιβύη και τη ”βόρεια Κύπρο”».

