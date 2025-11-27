Κάλεσμα-από-nexperia-στις-κινεζικές-θυγατρικές-της-να-επιλύσουν-τα-προβλήματα-στην-εφοδιαστική-αλυσίδα

Ανοιχτή επιστολή προς τη διοίκηση των θυγατρικών της στην Κίνα, προτρέποντάς τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξέδωσε η ολλανδική κατασκευάστρια ημιαγωγών Nexperia.

Ανοιχτή επιστολή προς τη διοίκηση των θυγατρικών της στην Κίνα, προτρέποντάς τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξέδωσε η ολλανδική κατασκευάστρια ημιαγωγών Nexperia.

«Η Nexperia έχει καταβάλει επανειλημμένες και πολλαπλές προσπάθειες, τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες, για να επαναφέρει τον διάλογο με τις εταιρείες της στην Κίνα μέσω άμεσων επαφών, μέσω τηλεφωνημάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και προτεινόμενων συναντήσεων», αναφέρεται στην επιστολή όπως σημειώνει το Reuters.

«Δυστυχώς, η Nexperia δεν έλαβε καμία ουσιαστική απάντηση», τονίζεται στην επιστολή, προσθέτοντας ότι η κατάσταση την ανάγκασε να «επικοινωνήσει δημοσίως για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος».