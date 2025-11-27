Κωνσταντοπούλου:-Εγκληματική-οργάνωση-στον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αναφορά στον χρονικό περιορισμό («κόφτη») που έχει εφαρμοστεί σε όσους μιλάνε στη Βουλή, άρχισε την ομιλία της στην ολομέλεια του Σώματος η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι «δεν μπορεί, ενώ ψηφίσατε ‘κόφτη’ και δεν θέλετε να μιλάμε και τα κάνατε όλα αυτά για εμάς, δεν μπορεί χθες ο κ. Γεωργιάδης να κάνει πέντε παρεμβάσεις, ενώ κατά τον ‘κόφτη’ που ψηφίσατε έχει μόνο τρεις. Δεν μπορεί η κ. Μπακογιάννη να έρχεται σήμερα και να μιλάει εκτός σειράς. Μίλησε ως τι; Μίλησε ως βασιλομήτωρ; Μίλησε ως βασιλοκόρη; Από που και ως που πήρε τον λόγο ενώ δεν είχε εγγραφεί στον κατάλογο και μίλησε επί προσωπικού;», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη σε στελέχη της ΝΔ, είπε: «Μήπως θέλετε να καλέσετε τον κ. Μυλωνάκη να μιλήσει για το νομοσχέδιο; Γιατί ο κ. Μυλωνάκης είναι αυτός που εκβιάζει την κοινοβουλευτική σας ομάδα…. Ο κ. Μυλωνάκης κρυβόταν και δεν απαντούσε στην επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσα την 1η Σεπτεμβρίου και έκανε ανάρτηση στο ίντερνετ, ότι δεν μου απαντάει γιατί είναι αναρμόδιος να απαντήσει για τον εαυτό του. Μετά άλλαξε γνώμη και ήρθε να απαντήσει για τον εαυτό του, αλλά δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για τη διακίνηση συνομιλιών και προϊόντων, που είναι αντικείμενο απόρρητων ερευνών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φρενάρει» τη διαδικασία και δεν καλεί μάρτυρες. «Αυτή τη βδομάδα συνεδρίασε η επιτροπή μόνο δύο ημέρες και την άλλη εβδομάδα πάλι μόνο δύο ημέρες και το αποφασίζετε εσείς. Γιατί; Μα για να μην έρθει ο Μυλωνάκης, ο Σκέρτσος, ο Μπουκώρος, οι δικοί σας. Σήμερα στην εξεταστική που ήρθε να καταθέσει ο κ. Ντογκούλης, στέλεχος της ΝΔ και είπε ότι και τον Βορίδη έχει δει στο γραφείο του και με τον Αυγενάκη είχε στενότατη σχέση, και συνδέεται με μια εταιρεία κομποστοποίησης την Creta Recycling… η οποία παίρνει τα υπολείμματα από αγρότες και τα κομποστοποιεί και τα επιστρέφει στην Καρδίτσα. Είναι μια εταιρεία της Κρήτης, που παίρνει τα υπολείμματα από τη Λάρισα και τα πάει στην Καρδίτσα, την πατρίδα του κ. Τσιάρα» σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Εμείς όταν μιλάμε για βρομιά, μιλάμε για βρομιά. Βρόμα και δυσωδία», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα πρακτικά μια απόφαση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, λέει ότι «εγκρίνονται για τον κ. Ντογκούλη, 2,3 εκατ. ευρώ». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι σήμερα στην εξεταστική, ρώτησε τον κ. Ντογκούλη αν έχει εισπράξει τα συγκεκριμένα χρήματα και αυτός της απάντησε αρνητικά και ότι τα περιμένει από το 2023. «’Αρα ο μάρτυρας ήρθε σήμερα εν αναμονή 2,3 εκατ. ευρώ. Μήπως αυτό εννοεί ότι τον εκβιάζουν, δεν του καταβάλλουν αυτά που περιμένει;» αναρωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Αυτό είναι εγκληματική οργάνωση κύριοι», επισήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου.

