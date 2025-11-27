Με-την-πρόεδρο-του-Ευρωπαϊκού-Κοινοβουλίου-θα-συναντηθεί-αύριο-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στις 11:00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει, μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Στις 12:45 θα συναντηθεί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

