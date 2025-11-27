Μητσοτάκης: Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες και οι κατασκευές – Αύριο η επιστροφή ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές

Στον προϋπολογισμό που, όπως είπε, «επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης» αλλά και τη μεγάλη αλλαγή της μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών από τις πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι αύριο, Παρασκευή, θα πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές «κάτι που σημαίνει μείωση των ενοικίων κατά 8%».

Παράλληλα διεμήνυσε ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πρώτη προτεραιότητα με το μήνυμα ότι «θα δώσουμε μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε

Η εισήγηση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε από όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τονίζοντας ότι «η πρωτοβουλία αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες. Η Τομή αυτή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων. Υπευθυνότητα-Εμπιστοσύνη-Παραγωγικότητα οι τρεις λέξεις κλειδιά γιατί η πρόοδος πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των εργαζομένων και την ασφάλεια για τις επιχειρήσεις».

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί μέσα στον Δεκέμβριο είπε ότι «στο επίκεντρο είναι η βελτίωση των εισοδημάτων. Είναι αναπτυξιακός και χωρίς να είναι κατάλογος εσόδων εξόδων είναι πυξίδα που κατευθύνει τις προτεραιότητες. Για έκτη χρόνια η χώρα θα έχει διπλάσια ανάπτυξη από την ευρωζώνη, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισ. που θα απλωθούν στην κοινωνία ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις. Είναι προβλέψεις που ενισχύουν το σύνολο με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Στην προτεραιότητα και οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας»

«Οι πολίτες θα δουν αυξημένες τις αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026. Επιπρόσθετα ισχύει νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους ενώ ενισχύονται και οι συνταξιούχοι ήδη με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση από τον Ιανουάριο, ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα τη δουν να σβήνει» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ειδικά, δε, για το πρόβλημα της στέγης υπενθύμισε ότι «θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

«Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας – είδατε τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο – εμείς μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό θα είναι το βασικό αντικείμενο πολιτικής συζήτησης τους επόμενους μήνες» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας «δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις».

Αναφερόμενος στις αλλαγές στις πολεοδομίες είπε πως «όταν με τον υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση του δημοσίου οι πολεοδομίες είχαν μόλις 3%. Παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών στο Κτηματολόγιο για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες κατασκευαστές και επενδυτές με one stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026».

«Όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και τις στρεβλώσεις του καθώς είχαμε διατάξεις που ήταν αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια, εισάγουμε καινοτομίες όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η ενίσχυση των συντρόφων. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αναπτυξιακή διάσταση ως προς το πώς κληρονομείται σίγουρα η περιουσία που συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους και αυτό αντιμετωπίζεται» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός

Κλείνοντας, τέλος, τόνισε πως «όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης θα δει ότι πρώτη προτεραιότητα είναι οι αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη με μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε».