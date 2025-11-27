Μοάτσος-(ergo-Ασφαλιστική):-Αναπτύσσεται-δυναμικά-ο-κλάδος-ασφάλισης-στην-Ελλάδα

Η ERGO Ασφαλιστική ολοκλήρωσε πρόσφατα έναν κύκλο συναντήσεων με τους συνεργάτες της σε τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος των συναντήσεων ήταν η αναλυτική ενημέρωση για τη νέα τιμολόγηση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, η οποία διαμορφώθηκε μετά την πολύτιμη ανατροφοδότηση που έλαβε η Διοίκηση από τους ίδιους τους συνεργάτες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία και η ασφάλιση αυτοκινήτου αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο νευραλγικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η εταιρεία επενδύει στη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων της, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Τις συναντήσεις άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, ο οποίος στην εισήγησή του αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς γενικών ασφαλίσεων. Όπως επισήμανε, «η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μέσα σε αυτό το περιβάλλον αναπτύσσεται δυναμικά και η ασφαλιστική αγορά». Οι γενικές ασφαλίσεις καταγράφουν άνοδο 9%, ενώ οι ασφαλίσεις περιουσίας ενισχύονται κατά 16%, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του θεσμού της ασφάλισης ως πυλώνα ανθεκτικότητας για την κοινωνία και την οικονομία.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ERGO Ελλάδας κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του Ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από είκοσι χώρες και έχει προχωρήσει πρόσφατα σε σημαντική επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την εξαγορά της εταιρείας Next.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου, συνέχισε, «παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο των συνολικών ασφαλίστρων και περιλαμβάνοντας περισσότερα από πεντακόσιες χιλιάδες ασφαλισμένα οχήματα». Προτεραιότητα της εταιρείας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην ασφάλιση αυτοκινήτου, με επένδυση σε προϊόντα που συνδυάζουν αξιόπιστες καλύψεις, αποτελεσματική διαχείριση και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των Συνεργατών με τη Διοίκηση, ο Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών, κ. Στέφανος Στεφανίδης, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά. Αναφέρθηκε στα στοιχεία κερδοφορίας, στη γεωγραφική ανάλυση ζημιών, στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, καθώς και στην πρόθεση της εταιρείας να αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογικές λύσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας στον προασφαλιστικό έλεγχο.

Η παρουσίαση του κ. Στεφανίδη, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και κάθε οδηγού. Όπως ανέφερε, η εταιρεία, προσανατολίζεται στο να προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα που ισορροπούν ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των πελατών της. Σκοπός, δεν είναι η χαμηλότερη τιμή, αλλά η ουσιαστική αξία που προσφέρει η εταιρεία μέσα από τη συνέπεια, τη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση.

Επίκεντρο των συναντήσεων και στις τρεις πόλεις αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των Συνεργατών και ο γόνιμος διάλογος γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή τους δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αναδείξουν τις προκλήσεις και να καταθέσουν προτάσεις.

Ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων, κ. Στάθης Τσαούσης, τόνισε τη σημασία της τακτικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες και επισήμανε ότι για την ERGO η διαρκής και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα των παρατηρήσεών τους για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Όπως ανέφερε: «οι βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν στο νέο τιμολόγιο ασφαλίσεων αυτοκινήτου βασίστηκαν τόσο στην ανάλυση του ανταγωνισμού όσο και στη συστηματική αξιολόγηση των σχολίων που συγκεντρώσαμε από τους συνεργάτες μας».

Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις πόλεις ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής προσέγγισης στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Καθώς η ελληνική αγορά μετασχηματίζεται, η εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί στοίχημα.