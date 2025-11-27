Μπακογιάννη-σε-Βελόπουλο:-«Ταχθήκαμε-με-κάθε-κόστος-στη-σωστή-πλευρά-της-ιστορίας-χωρίς-να-πουλάμε-επιστολές-του-Ιησού»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κυριάκου Βελόπουλου ξέσπασε στην Ολομέλεια με αφορμή τα όσα ανέφερε χθες από το βήμα ο πρόεδρος της Ελλληνικής Λύσης, ισχυριζόμενος – μεταξύ άλλων – πως «η οικογένεια του κ. Μητσοτάκη λυμαίνεται πολιτικά τη χώρα», καταλογίζοντας της «κοτζαμπασισμό».

Λαμβάνοντας το λόγο η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για αήθη προσωπική επίθεση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. «O κ. Βελόπουλος θεώρησε εχθές σωστό να πει ότι ιστορικά υπάρχουμε εξαιτίας των ρουσφετιών . Ας ενημερώσει κάποιος τον κύριο Βελόπουλο πως ιστορικά υπάρχουμε γιατί δεν λείψαμε από καμία μάχη, ταχθήκαμε με κάθε κόστος στη σωστή πλευρά της ιστορίας χωρίς να πουλάμε επιστολές του Ιησού, χωρίς να λαϊκίζουμε ανεύθυνα ή να στηρίζουμε μια χώρα που με τη βία αποφάσισε να καταλάβει μια άλλη χώρα», τόνισε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Εσείς βγήκατε σε κανάλι και είπατε ότι παίρνουμε ρούβλια και αυτό είναι unfair. Εμείς ούτε ρούβλια, ούτε μάρκα, ούτε δολάρια, ούτε ένα ευρώ πήραμε από κανένα», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με το θερμόμετρο στην αίθουσα της Ολομέλειας να ανεβαίνει.

«“Τσίμπησε”. Εγώ είπα ότι υπάρχουν ρωσικά συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. “Τσιμπήσατε” κύριε Βελόπουλε . Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Τα ακούω βερεσέ τα εθνικοπατριωτικά, ειδικά όταν προέρχονται από ανθρώπους σαν εσάς. Στέκεστε στο πλευρό των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα της Ευρώπης, ένας κανονικός πατριώτης δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό», επέμεινε η Ντόρα Μπακογιάννη.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.