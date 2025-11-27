«Νταντάδες-της-γειτονιάς»:-56-εκατ.-ευρώ-μέσω-ΕΣΠΑ-για-καθολική-υλοποίηση-της-δράσης

Στο ΕΣΠΑ 2021-2027, και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», εντάχθηκε η καθολική υλοποίηση της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς», συνολικής δημόσιας δαπάνης 56.027.868 εκατ. ευρώ.

Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με την αρμόδια υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση αξιών τοποθέτησης (voucher) έως 500 ευρώ μηνιαίως, σε ωφελούμενες μητέρες ή πατέρες, οι οποίοι ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα, για την κάλυψη μέρους της αμοιβής διαπιστευμένων επιμελητών/τριών που θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας του/των παιδιού/ών τους, ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή της αναζήτησης εργασίας. Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι του/της επιμελητή/τριας.

Η πράξη θα υλοποιηθεί πανελλαδικά και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες:

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Πιλοτικής Φάσης για την Καθολική Εφαρμογή

Πληρωμές Ωφελούμενων της Πανελλαδικής Καθολικής Εφαρμογής

Συντονισμός – Υποστήριξη και Διενέργεια Ελέγχων

Λειτουργία Call Center

Δράσεις Ενημέρωσης– Ευαισθητοποίησης

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, η εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων γονέων, η υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας και ευρύτερα της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας και η βελτίωση του οικογενειακού προγραμματισμού και της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.600 γονείς στους οποίους θα χορηγηθούν οι αξίες τοποθέτησης (vouchers) προκειμένου στη συνέχεια να επιλέξουν τους επιμελητές που επιθυμούν για τα παιδιά τους από το Μητρώο της Δράσης.

Δικαιούχος ορίστηκε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.