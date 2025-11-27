Ντόμινο-αλλαγών-φέρνει-το-deal-Πειραιώς-Εθνικής-Ασφαλιστικής

Σειρά πολύ σημαντικών επιδράσεων τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης γενικότερα αναμένεται να προκαλέσει η ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, το συγκεκριμένο deal έρχεται να κλείσει μια δωδεκαετή περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η Εθνική Ασφαλιστική βρισκόταν σε καθεστώς ιδιοκτησιακής ανασφάλειας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία της ίδιας της εταιρείας, τη συνεργασία της με τα δίκτυα, κ.λπ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η Εθνική Ασφαλιστική είχε τεθεί σε μακρόχρονη διαδικασία πώλησης (για λόγους ενίσχυσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της μητρικής τράπεζας και των δεσμεύσεων που είχε λάβει η τελευταία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στη συνέχεια, η ιδιοκτησιακή αβεβαιότητα συνεχίστηκε λόγω της φύσης του επόμενου βασικότερου μετόχου της (CVC), ενός private equity που εκ των πραγμάτων στοχεύει στη μεταπώληση των εταιρειών στις οποίες επενδύει. Άρα, λοιπόν, η Εθνική Ασφαλιστική θα λειτουργήσει στο εξής -και σε μακροπρόθεσμη βάση- κάτω από την καθοδήγηση και την ιδιοκτησία ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου ιδιοκτησιακού σχήματος, μέσω του οποίου θα μπορεί να αποκομίσει σημαντικές συνέργειες.

Επιπλέον, αναμένεται με ενδιαφέρον ο τρόπος παρέμβασης του νέου μετόχου στο υλοποιούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής που είχε ξεκινήσει η CVC και φέρεται να βρίσκεται στη δεύτερη φάση της υλοποίησής του (η πρώτη είχε ολοκληρωθεί από τον προκάτοχο του σημερινού CEO Δημήτρη Μαζαράκη, Robert Gauci).

H ουσία είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δαπανήσει πολύ σημαντικά ποσά σε αυτό το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και έχει προχωρήσει σε μεγάλες διοικητικές ανακατατάξεις, με υψηλόβαθμα στελέχη του παρελθόντος να έχουν αποχωρήσει και άλλα να έχουν προσελκυστεί από τον ανταγωνισμό. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, ζητούμενο αποτελεί το αν και ποιες «πινελιές» θα έρθει να βάλει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Να σημειωθεί επίσης πως η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο της υγείας (στις οποίες συγκαταλέγεται και η Εθνική), καθώς μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική και το καθεστώς προμηθειών στη συγκεκριμένη κατηγορία συμβολαίων.

Καραμπόλες

Το συγκεκριμένο deal θα φέρει σημαντικές ανακατατάξεις σε ολόκληρη την εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Σε πρώτη φάση, τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου η συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς με τις ασφαλιστικές εταιρείες NN Hellas και Ergo Hellas στο μέτωπο του bancassurance.

Επίσης, θέμα χρόνου φαίνεται να είναι οι αποφάσεις της Εθνικής Τράπεζας -τώρα που απώλεσε τον έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής- να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στο bancassurance, οπότε αναμένονται οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες θα επιλέξει να συνεργαστεί.

Η όλη αυτή διαδικασία (βλέπε παλαιότερο δημοσίευμα του Euro2day.gr) θα έχει ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα κάποια εταιρεία του κλάδου να χάσει την πρόσβασή της σε τραπεζικό δίκτυο, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση -σύμφωνα με ορισμένους- θα οδηγηθεί σε εξαγορά άλλου «παίκτη» της αγοράς, προκειμένου να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του συγκεκριμένου deal, αποκτά μια ακόμη πηγή κερδοφορίας (οι αναλυτές μιλούν για αύξηση της αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της), η οποία δεν σχετίζεται με την πορεία των επιτοκίων, οπότε ο ισολογισμός της θα επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό από τις εκάστοτε διακυμάνσεις των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων.

Επιπλέον, η Τράπεζα θα καρπωθεί οφέλη και από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με το ενεργητικό της εξαγορασθείσας εταιρείας να κυμαίνεται γύρω στα δύο δισ. ευρώ (το μεγαλύτερο τμήμα είναι τοποθετημένο σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπούς χρηματοοικονομικούς τίτλους), ο τραπεζικός όμιλος διευρύνει το αποτύπωμά του στον χώρο του asset management, αποκομίζοντας υψηλά έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από τον όμιλο Πειραιώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στον ασφαλιστικό κλάδο. Για παράδειγμα, η Eurobank απέκτησε και το υπόλοιπο 80% της Eurolife Ζωής, ενώ απέκτησε ηγετική θέση και στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά μέσω της Ελληνικής Τράπεζας. Η Τράπεζα Κύπρου εξαγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου από τη CVC, ενώ ενδιαφέρον για επέκταση στην ιδιωτική ασφάλιση είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο έχουν εκφράσει τόσο η Alpha Βank όσο και η Credia Βank.