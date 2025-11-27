Ξεκίνησε-η-συζήτηση-στην-Επιτροπή-Οικονομικών-της-Βουλής-για-τον-προϋπολογισμό-2026

Παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και με τις τοποθετήσεις των οκτώ γενικών εισηγητών των κομμάτων άρχισε η συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού για το 2026 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η Επιτροπή αποφάσισε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 μαζί με τις ανάλογες προβλεπόμενες Εκθέσεις να συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα στις 5.00 με την έναρξη των τοποθετήσεων των ειδικών εισηγητών των κομμάτων. Αύριο, Παρασκευή, κατά την τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα αρχίσει στις 10.00 το πρωί, θα ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των ειδικών εισηγητών των κομμάτων ενώ η τέταρτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στη 1.00 το μεσημέρι με τις τοποθετήσεις βουλευτών.

Η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια, που επέχει πολιτικά την ιδιότητα της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αποφασίστηκε σήμερα από την Διάσκεψη των Προέδρων να εκκινήσει μια ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από την αρχική που είχε ανακοινωθεί, και η ονομαστική ψηφοφορία να διεξαχθεί αργά το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η μετάθεση κατά μια ημέρα νωρίτερα της συζήτησης και ψήφισης του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια αποφασίστηκε από την ΔτΠ γιατί στις 17 είναι προγραμματισμένη Συνόδος Κορυφής της ΕΕ.

Η συζήτηση στην Επιτροπή ξεκίνησε με την τοποθέτηση των γενικών εισηγητών των κομμάτων που είναι από τη ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ ο Πάρις Κουκουλόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, από την Νέα Αριστερά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος, από τη «Νίκη» ο Ανδρέας Βορύλλας και από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Ειδικοί εισηγητές από τη ΝΔ έχουν οριστεί οι Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στέλιος Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα, Φωτεινή Αραμπατζή. Από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτριος Μπιάγκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου, από το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, από τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από την Ελληνική Λύση ο Στέλιος Φωτόπουλος, από τη «Νίκη» ο Σπυρίδων Τσιρώνης, από την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

