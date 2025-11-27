Παππάς στο protothema: Κάποιοι περίμεναν ο Τσίπρας να ζητήσει συγγνώμη που κυβέρνησε – Ο Βαρουφάκης λέει πράγματα της φαντασίας του

«Κάποιοι περίμεναν ο Αλέξης Τσίπρας να ζητήσει συγγνώμη που κυβέρνησε», ανέφερε ο Νίκος Παππάς στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στον Γιάνη Βαρουφάκη για τις αναφορές του στο παράλληλο νόμισμα, τις οποίες χαρακτήρισε «πράγματα της φαντασίας του». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε για το 2015, τις σχέσεις του με τον πρώην πρωθυπουργό, τις αναφορές του βιβλίου «Ιθάκη» και τη δική του πορεία.

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι το 2015 «έχει σημασία» και πως όσοι υπηρέτησαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «οφείλουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους». Όπως είπε, θεωρεί «αδιανόητο να μην μπορώ να υπερασπιστώ την απόφαση να είμαι υπουργός στην κυβέρνηση Τσίπρα», επιμένοντας ότι «καλά κάναμε και διαπραγματευτήκαμε σκληρά και φέραμε τη συμφωνία σε δημοψήφισμα».

Αναφερόμενος στους χειρισμούς του Γιάνη Βαρουφάκη και τις δηλώσεις του ότι είχε ενημερώσει από νωρίς για τις προθέσεις του για «παράλληλο νόμισμα», ο Παππάς δήλωσε πως «ο Βαρουφάκης δεν ήθελε συμφωνία» και ότι σήμερα «λέει εξυπνάδες και πράγματα στη σφαίρα της φαντασίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών είχε «στρατηγική συντριβής της ελληνικής κυβέρνησης» και υπήρχε «σχέδιο εξόντωσης» από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο γίνεται ειδική αναφορά στον ίδιο, ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κατέγραψε αυτά που έζησε» και πρόσθεσε πως οι δύο άνδρες «είναι φίλοι, αλλά η πολιτική είναι πολιτική».

Αναφερόμενος στη δική του πορεία, ο Νίκος Παππάς είπε ότι μετά το Ειδικό Δικαστήριο «σκέφτηκε αν θα είναι στα ψηφοδέλτια», χωρίς όμως να έχει προηγηθεί συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, «η απόφαση αξιολογήθηκε από τον κόσμο και βγήκα πρώτος», επισημαίνοντας ότι «το κύμα συμπαράστασης ήταν μεγάλο».

Στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών επανέλαβε ότι «είμαι υπερήφανος για τον νόμο», υπενθυμίζοντας πως όταν ανέλαβε «τα κανάλια είχαν περίπου 2.000 εργαζόμενους, ενώ μετά τον νόμο ο αριθμός έφτασε τους 5.500».

Τέλος, ο Παππάς περιέγραψε την πρώτη γνωριμία του με τον Αλέξη Τσίπρα και τη στενή συνεργασία τους μέχρι το δημοψήφισμα, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο «η συζήτηση για σχέδιο δραχμής δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης, αλλά πίεση που ασκείτο από συγκεκριμένα κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας».

Ανέφερε ότι σήμερα η δημόσια συζήτηση για το βιβλίο «Ιθάκη» πρέπει να επικεντρωθεί «στο μείζον», δηλαδή στο τι έπεται για την προοδευτική παράταξη, και όχι σε «δευτερεύουσες αντιπαραθέσεις» που, όπως είπε, «δεν βοηθούν την πολιτική ουσία».