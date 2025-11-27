Πετραλιάς:-Μεταρρυθμιστικός-με-θετικά-μέτρα-ο-προϋπολογισμός-του-2026

Ο κ. Πετραλιάς, υπογράμμισε ότι ο σαφής προσανατολισμός του προϋπολογισμού η στήριξη της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και των νέων, την ενίσχυση των ακριτικών περιοχών και της περιφέρειας, την ενίσχυση της υγείας, της άμυνας, της κοινωνικής προστασίας, την επιτάχυνση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων».

«Ο προϋπολογισμός του 2026 ξεχωρίζει από όλους τους προηγούμενους ως προς τα έντονα μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά που έχει» τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κατά την αρχική του τοποθέτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026 στην έναρξη της δεύτερη συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Πολυετής προϋπολογισμός: Ανεβαίνουν οι στόχοι για ανάπτυξη και επενδύσεις μέχρι το 2029

Ο υφυπουργός εξήγησε πως η διαφορά του προϋπολογισμού του 2026 από εκείνους των παρελθόντων ετών «δεν είναι ότι γιατί έχει περισσότερες – αυτό συνέβη ποιο εμφατικά κατά την περίοδο της πανδημίας – αλλά επειδή περιλαμβάνει μόνιμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν τον πυρήνα της οικονομίας κινητροδοτώντας την εργασία και την πρόοδο» δηλαδή «συμβάλει στην βελτίωση του οικονομικού μοντέλου της χώρας, συνεχίζει να στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του δημογραφικού και του στεγαστικού».

Ο προϋπολογισμός του 2026 ανέφερε «περιλαμβάνει σημαντικά θετικά ολιστικά μέτρα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας περιθωρίων για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, που ανταμείβει την εργασία και την πρόοδο, για μια κοινωνία ποιο δίκαιη, για ένα κράτος ποιο λειτουργικό, για μια Ελλάδα που συγκλίνει στην πράξη με την Ευρώπη. Είναι ένας προϋπολογισμός που αντανακλά την αυτοπεποίθηση που έχουμε ανακτήσει ως χώρα. Στηρίζεται στα κεκτημένα των προηγούμενων ετών αλλά μας δείχνει και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε με δουλειά, σοβαρότητα και σχέδιο»

Ο κ. Πετραλιάς, υπογράμμισε ότι ο σαφής προσανατολισμός του προϋπολογισμού η στήριξη της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και των νέων, την ενίσχυση των ακριτικών περιοχών και της περιφέρειας, την ενίσχυση της υγείας, της άμυνας, της κοινωνικής προστασίας, την επιτάχυνση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων».

Στο διαχρονικό ερώτημα που τίθεται στις συζητήσεις των κρατικών προϋπολογισμών «για το ένα με την ασκούμενη οικονομική πολιτική συγκλίνουμε ή αποκλίνουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη» ο υφυπουργός είπε ότι «η απάντηση βρίσκεται σε έξι σημεία που χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό του 2026 και αποδεικνύουν τα επιτεύγματα, την θετική προοπτική της ελληνική οικονομίας μας και ταυτόχρονα καταρρίπτουν ορισμένους από τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης» και είναι «η ισχυρή ανάπτυξη. Οι επενδύσεις. Η πορεία των μισθών. Η ενίσχυσης του κοινωνικού Κράτους, της άμυνας και της πολιτικής προστασίας. Η δημοσιονομική υπευθυνότητα και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών».

Ειδικότερα, είπε, ότι η ελληνική οικονομία για έκτο συνεχή έτος θα συνεχίσει να καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% και μεγαλύτερο της ευρωζώνης. Το 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης με την συμβολή όλων των θετικών μέτρων της ΔΕΘ εκτιμάται σε 2,4% διπλάσιος από το 1,2% της εκτίμησης που υπάρχει για την ευρωζώνη. Από το 2019 έως το 2026 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές – κατεξοχήν δείκτης που καταγράφει την σύγκλιση – στην Ελλάδα θα έχει αυξηθεί κατά 15,7%, ενώ στην ευρωζώνη κατά 5,3% (ρυθμός τριπλάσιος). Για τις επενδύσεις, ο υφυπουργός σημείωσε ότι «στον δείκτη επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ που η χώρα μας επί πολλά χρόνια υπολειπόταν έναντι των εταίρων μας στην Ευρώπη πλέον συγκλίνουμε και σε αυτόν τον τομέα και από 11% του 2019 θα είμαστε στο 17,7% του ΑΕΠ το 2026, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι στο 21% και αυτό δείχνει πως η σύγκλιση είναι ορατή». Και πρόσθεσε ότι «οι επενδύσεις την περίοδο 2019- 2026 σε σταθερές τιμές στην Ελλάδα θα έχουν αυξηθεί κατά 96%, ενώ στην ευρωζώνη μόλις 5%. Το παραγωγικό κενό έχει μειωθεί δραστικά, στο μικρότερο μέγεθος για όλη την περίοδο από το 2010, δείχνοντας ότι η οικονομία μας επανέρχεται σε μακροχρόνια βιώσιμη πορεία. Σημαντική είπε ο κ. Πετραλιάς, η συμβολή που έχει και το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων που αυξήθηκε από 5, 6 δισ. ευρώ το 2019, σε 14,6 δισ. το 2025 και 16,7 δισ. ευρώ το 2026. Για την πορεία των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό, ο υφυπουργός είπε ότι για να έχουμε μια ουσιαστική αντιπαράθεση με τα κόμματα να έχουμε την ίδια εικόνα σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν ότι το σύνολο της εργασίας έχει αυξηθεί κατά 4,4%, ενώ συνολικά από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 31,5%. Η κατά κεφαλήν αμοιβές, δείχνουν αύξηση κατά 21,3% στις μεικτές αποδοχές όπως τις υπολογίζει η Eurostat αλλά μετά την φορολογική μεταρρύθμιση που πρόσφατα ψηφίσαμε οι καθαρές αμοιβές εκτιμάται το 2026 να έχουν αυξηθεί κατά 32% σε σχέση με το 2019. Η αύξηση αυτή των καθαρών αμοιβών κατά 32% συγκρινόμενη με την σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού από το 2019 – 2026 που είναι 22,1% συνεπάγεται κατά μέσο όρο ένα περίπου 10% μεγαλύτερη αύξηση των καθαρών αμοιβών σε σχέση με τον πληθωρισμό. Ο υφυπουργός μάλιστα κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για εκτόξευση του πληθωρισμού είπε ότι την περίοδο 2019 – 2025 ήταν στο 19,9% στην Ελλάδα όταν στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 22,9%, άρα έχουμε μικρότερο συσσωρευτικό πληθωρισμό με την Ευρώπη και δεν τεκμηριώνονται αυτά περί «εγχώριου πληθωρισμού» που λέγονται. Ο κ. Πετραλιάς, επίσης αναφέρθηκε με στοιχεία και για τους χαμηλά αμειβόμενους είπε ότι το 2026 ο κατώτατος μισθός θα είναι αυξημένος πάνω από το 40% σε σχέση με το 2019, έχουν επανέλθει η τριετίες άρα και εδώ έχουμε μια αύξηση άνω του 18% σε σχέση με τον πληθωρισμό». Ο υφυπουργός, ξεκαθάρισε πως αυτά τα θετικά με τις αμοιβές που έχουν επιτευχθεί δεν σημαίνει ότι «η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι όλα είναι τέλεια ή ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν δυσκολεύεται εξαιτίας της ακρίβειας αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων κάτι που θα διαπιστωθεί ξανά από την 1η Ιανουαρίου όταν θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους από τη μείωση των παρακρατήσεων φόρου»

Αναφορικά με την ενδυνάμωση του κοινωνικού Κράτους, της άμυνας και της πολιτικής προστασίας, ο κ. Πετραλιάς κάλεσε τα κόμματα να δουν και να συγκρίνουν τις δαπάνες που προβλέπονται για το 2026. Καθώς, οι δαπάνες για την υγεία σε σχέση με το 2019 έχουν διπλασιαστεί (από 4,1 δισ. ευρώ φτάνουν στα 8,2 δις για την επόμενη χρονιά) σε όλους τους επιμέρους τομείς της. Η δαπάνη για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει και αυτή διπλασιαστεί από το 2019 (από 3,5 δισ. ευρώ το 2019 πάμε στα 7 δισ. ευρώ το 2026) και με αυξημένες παραλαβές. Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης από τα 560 εκατ. ευρώ που ήταν όταν ιδρύθηκε το 2022 τώρα έχει φτάσει στο 1,44 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση έχουμε και στους προϋπολογισμούς όλων των Σωμάτων Ασφαλείας (ΛΣ και ΠΥ).

Για την δημοσιονομική υπευθυνότητα και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πετραλιάς, επισήμανε ότι για το 2026 το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 2,8% από 3,7% το 2025 και 4,7% το 2024, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα κινείται οριακά αρνητικά το 2026 λόγω εξυπηρέτησης τόκων. Μια μείωση που οφείλεται στις νέες παρεμβάσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση μέσα στο 2025 και αυτές που θα εφαρμοστούν από 1/1/2026 και όχι σε κάποια δημοσιονομική χαλάρωση, αλλά σε στοχευμένες πολιτικές για την περαιτέρω ώθηση της οικονομίας, την αύξηση επενδύσεων και την ενίσχυση εισοδημάτων των πολιτών. Για το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, είπε ο υφυπουργός διαμορφώνεται σε 138,2% το 2026 από 145,9 το 2025 σημειώνοντας πτώση κατά 45% από εκείνο που ήταν το 2019. Στόχος μας είπε ο κ. Πετραλιάς είναι «το 2027 να μην έχουμε πλέον το υψηλότερο ποσοστό χρέος στην Ευρώπη και το 2029 να έχει πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Γαλλίας» προσθέτοντας πως «η μείωση του χρέους είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε προς όφελος των μελλοντικών γενιών» ενώ «η μείωση του χρέους είναι αυτή που αποτελεί την βάση για την αναβάθμιση της οικονομίας από τους ξένους οίκους, όπως της πρόσφατης του Fitch και πλέον οι πέντε από τους έξι μεγάλους οίκους να μας κατατάσσουν δύο κατόπια πλέον πάνω από την επενδυτική βαθμίδα». Στόχος μας είπε ο υφυπουργός τα επόμενα χρόνια να φτάσουμε στο επίπεδο Α.

Για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, ο υφυπουργός είπε ότι το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2025- 2027 και περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού «ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ για το 2025, αυξανόμενα σε 5,9 δισ. ευρώ το 2026 και σε 7,9 δισ. ευρώ το 2027» Οι συντελεστές φορολογίες, είπε μειώνονται ενώ για πρώτη φορά διαφοροποιούνται αναλόγως του αριθμού των τέκνων και με μεγάλες μειώσεις έως και μηδενισμό για τους νέους μας». Ο κ. Πετραλιάς, υπογράμμισε ότι η δημογραφική λογική των φορολογικών μέτρων είναι πολύ πιο σημαντική και ουσιαστική από οποιαδήποτε επικείμενη αύξηση των εισοδημάτων που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, γιατί δημιουργεί νέο παραγωγικό υπόδειγμα».