Πράσινο φως για τη συγχώνευση Eurobank–Eurobank Holdings – Στην αγορά οι νέες μετοχές από 15 Δεκεμβρίου

(α) της από 25.09.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της Eurobank,

(β) της από 22.10.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Eurobank Holdings») από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, τα άρθρα 6–21, 30–34 και 140 του ν. 4601/2019 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση» ή «Συγχώνευση»),

(γ) της από 24.11.2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. περί της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 και τις παραγράφους 3.1.15.3 και 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(δ) της από 26.11.2025 έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με (i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (3.683.244.830) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07 ευρώ) εκάστη (οι «Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α. χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενός (3.631.510.801) κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (η «Εισαγωγή») και

(ε) της ανακοίνωσης της Τράπεζας για την διάθεση του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό.

(στ) την απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. της 27.11.2025, σχετικά με την έγκριση εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης).

Στις 27.11.2025, οι Αρχικές Μετοχές εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγοράς του Χ.Α..

Η Συγχώνευση έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank Holdings της 03.12.2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 12.12.2025. Περαιτέρω, η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 15.12.2025.