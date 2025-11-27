«Πυρά»-ΕΕ-κατά-ΗΠΑ:-«Μας-εκβιάζουν-στις-εμπορικές-διαπραγματεύσεις»

«Πρόκειται για εκβιασμό», υπογράμμισε η Ριμπέρα μιλώντας στο Politico. «Το γεγονός ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε τέτοιου είδους εκβιασμό», πρόσθεσε.

Τα «βέλη» της κατά της κυβέρνησης Τραμπ έστρεψε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής αρχής, Τερέζα Ριμπέρα, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον εκβιάζει την ΕΕ για να την πείσει να χαλαρώσει τους κανόνες της για την τεχνολογία.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε, τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες, ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους σχετικά με τους δασμούς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, εάν η ΕΕ επανεξετάσει τους ψηφιακούς κανόνες της». Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ερμήνευσαν τις δηλώσεις του ως «στοχοποίηση των βασικών κανονισμών της ΕΕ για την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA)».

«Πρόκειται για εκβιασμό», υπογράμμισε η Ριμπέρα μιλώντας στο Politico. «Το γεγονός ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε τέτοιου είδους εκβιασμό», πρόσθεσε.

Η Ριμπέρα -η οποία ως εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την πρόεδρο, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν– δήλωσε ότι ο ψηφιακός κανονισμός της ΕΕ δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αναθεωρήσει τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που συνήψε με την Φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο.

Υποστήριξε ότι «οι κανόνες είναι θέμα κυριαρχίας και δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των εμπορικών διαπραγματεύσεων». «Σεβόμαστε τους κανόνες, όποιοι και αν είναι αυτοί, που ισχύουν για την αγορά τους: ψηφιακή αγορά, τομέας υγείας, χάλυβας, οτιδήποτε… αυτοκίνητα, πρότυπα», δήλωσε αναφερόμενη στις ΗΠΑ. «Είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι δική τους ρύθμιση και δική τους κυριαρχία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αυτή», πρόσθεσε.

Η Ριμπέρα, μαζί με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν, εποπτεύει το DMA, το οποίο ελέγχει τη συμπεριφορά των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και επιδιώκει να διατηρήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό. Ακόμη, επέκρινε έντονα τα σχόλια που έκανε ο Λούτνικ μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους και υπουργούς της ΕΕ, τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «ο ευρωπαϊκός ψηφιακός κανονισμός δεν είναι διαπραγματεύσιμος».

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε μια τόσο ισχυρή δήλωση, η Ριμπέρα απάντησε ότι οι παρατηρήσεις του Λούτνικ αποτελούν «άμεση επίθεση κατά του DMA. Είναι δική μου ευθύνη να υπερασπιστώ μια εύρυθμη ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη».