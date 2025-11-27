Πώς-οι-μυστικές-τράπεζες-της-Κίνας-εξελίχθηκαν-στους-κυριότερους-διακινητές-παράνομου-χρήματος-σε-παγκόσμιο-επίπεδο

Οι κινεζικές επιχειρήσεις επιβάλλονται σχεδόν σε κάθε νόμιμο κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, από τον χάλυβα έως τα πλοία, τις μπαταρίες έως τα ηλεκτρικά οχήματα. Μειώνουν το κόστος και τις τιμές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις εύπορες χώρες, οι οποίες βλέπουν την παραγωγή τους να συρρικνώνεται. Σήμερα, κινεζικές σκιώδεις οργανώσεις καταλαμβάνουν μια από τις μεγαλύτερες παράνομες βιομηχανίες παγκοσμίως: τα διεθνή δίκτυα ξεπλύματος χρήματος που διευκολύνουν εγκλήματα, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών έως την κλοπή κρυπτονομισμάτων από Βορειοκορεάτες χάκερ.

Επειδή οι εταιρείες ξεπλύματος χρήματος δεν δημοσιεύουν τριμηνιαίες αναφορές, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια την έκταση του κλάδου τους. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 154 δισεκατομμύρια δολάρια παράνομων εσόδων διακινούνται μέσω της Κίνας κάθε χρόνο, κυρίως από την πώληση παράνομων ναρκωτικών στην Αμερική από καρτέλ με έδρα το Μεξικό. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κινεζικά δίκτυα ξεπλένουν το μεγαλύτερο μέρος των μετρητών που δαπανώνται για παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ, ένα ποσό που, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιόπιστη μελέτη του Γραφείου Οικονομικών Αναλύσεων το 2017, ανερχόταν σε 153 δισεκατομμύρια δολάρια. «Τα κινεζικά δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι παγκόσμια και διάχυτα», έγραψε η Andrea Gacki, διευθύντρια του Δικτύου Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, σε σημείωμά της τον Αύγουστο, καλώντας τις τράπεζες να είναι σε επαγρύπνηση.

Όπως πολλές άλλες κινεζικές βιομηχανίες που εισέρχονται σε νέες αγορές, οι εταιρείες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν εκτοπίσει τους ανταγωνιστές τους μειώνοντας το κόστος και εισάγοντας καινοτομίες. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν την αποδοτικότητα, την εμβέλεια και τις χαμηλές αμοιβές αυτών των κινεζικών δικτύων. Στο παρελθόν, οι Μεξικανοί έμποροι ναρκωτικών συχνά χρησιμοποιούσαν ανταλλακτήρια πέσο της μαύρης αγοράς, τα οποία νομιμοποιούσαν δολάρια πληρώνοντας για αγαθά που εξάγονταν από τις ΗΠΑ στο Μεξικό και στη συνέχεια πωλούνταν έναντι πέσο. Σύμφωνα με τον Chris Urben, πρώην πράκτορα της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών, δεδομένου ότι αυτά τα δίκτυα συνδέονταν με καρτέλ, οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος αντιμετώπιζε «έναν συνεχή κίνδυνο βίας, κλοπής και παρέμβασης των αρχών επιβολής του νόμου». Παλαιότερα, όσοι ξέπλεναν χρήμα χρέωναν προμήθεια 7-10%. Τα νέα δίκτυα χρεώνουν μόνο 1-2%, με αποτέλεσμα να «αναλάβουν ουσιαστικά τα ηνία με ένα αναίμακτο πραξικόπημα», όπως λέει ο κ. Urben.

Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγάλη κλίμακα. Τον Φεβρουάριο, χάκερ από τη Βόρεια Κορέα έκλεψαν σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Σύμφωνα με την TRM, μια εταιρεία ερευνών, κατόρθωσαν να ξεπλένουν σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, πιθανότατα με τη βοήθεια Κινέζων υπόγειων τραπεζιτών, οι οποίοι διαμοίραζαν τα παράνομα χρήματα σε πολλές μικρότερες συναλλαγές, αναμειγνύοντάς τα με νόμιμα κεφάλαια και διάφορα κρυπτονομίσματα.

Η επιτυχία των κινεζικών κυκλωμάτων ξεπλύματος χρήματος βασίζεται σε μια συνδυαστική προσέγγιση τεχνολογικής εξέλιξης, στα σημαντικά εμπορικά πλεονάσματα της Κίνας και, κυρίως, στους αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων που περιορίζουν τη δυνατότητα των πολιτών να μεταφέρουν εκτός χώρας ποσά άνω των 50.000 δολαρίων ετησίως. Αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε τις συνθήκες για ένα τριμερές εμπόριο, όπου οι διακινητές ναρκωτικών αποκτούν παράνομα δολάρια από την Αμερική (ή λίρες από τη Βρετανία), οι Κινέζοι μεταφέρουν γιουάν εκτός Κίνας, και τα έσοδα μετατρέπονται σε πέσος ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα επιθυμούν τα καρτέλ.

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας αυτού του συστήματος, ας ξεκινήσουμε με την πιο διαδεδομένη και εκλεπτυσμένη μέθοδο που χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα: τις κατοπτρικές συναλλαγές. Η διαδικασία είναι απλή και παραπλανητική. Αρχικά, ένα καρτέλ ναρκωτικών εισάγει κοκαΐνη ή άλλες ουσίες στην Αμερική, όπου τις πωλεί σε δολάρια. Ας υποθέσουμε ότι μια εύπορη μητέρα στη Σαγκάη επιθυμεί να αγοράσει ένα διαμέρισμα για τον γιο της που σπουδάζει στη Νέα Υόρκη. Επικοινωνεί με έναν μεσίτη στο διαδίκτυο, ο οποίος τη φέρνει σε επαφή με κάποιον που πουλάει αμερικανικά δολάρια. Η μητέρα μεταφέρει γιουάν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Κίνα που ελέγχεται από τον μεσίτη. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο μεσίτης μεριμνά ώστε το αντίστοιχο ποσό σε αμερικανικά δολάρια (αφαιρουμένης μιας μικρής προμήθειας) να εμφανιστεί σε έναν αμερικανικό λογαριασμό που έχει πρόσβαση η μητέρα. Η προκαταβολή για το διαμέρισμα είναι πλέον διαθέσιμη. Σε αυτό το στάδιο, κανένα χρηματικό ποσό δεν διασχίζει τα διεθνή σύνορα.

Στη συνέχεια, ο μεσίτης, ο οποίος μπορεί να εδρεύει σχεδόν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με κινεζική διασπορά, πρέπει να επιστρέψει στο καρτέλ ναρκωτικών το νόμισμα που επιθυμεί. Ορισμένα από τα γιουάν στην Κίνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης, ενός συνθετικού οπιοειδούς, στο Μεξικό. Εναλλακτικά, τα γιουάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά νόμιμων κινεζικών προϊόντων που εξάγονται στο Μεξικό ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου το νόμισμα είναι αποδεκτό. Δεν υπάρχουν γραπτά ίχνη που να συνδέουν τις διάφορες κατοπτρικές συναλλαγές. Οι μόνες αποδείξεις βρίσκονται σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Telegram. Οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές επειδή είναι κρυπτογραφημένες από άκρο σε άκρο, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθησή τους όπως συνέβαινε με τις τηλεφωνικές γραμμές. «Λειτουργούμε σαν να βρισκόμαστε στη λίθινη εποχή», δηλώνει ο κ. Urben.

Προηγούμενα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980 από τα κολομβιανά καρτέλ, εξαρθρώθηκαν μέσω εκδόσεων, κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων και συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Κολομβίας. Ωστόσο, τα κινεζικά δίκτυα ενδέχεται να αποδειχθούν πολύ πιο δύσκολο να εξαρθρωθούν. Παρόλο που συνήθως διοικούνται από άτομα με δεσμούς με την Κίνα, δραστηριοποιούνται σε πολύ περισσότερες δικαιοδοσίες, εξυπηρετούν πλούσιους πελάτες παράλληλα με εγκληματίες και εκμεταλλεύονται τα κενά μεταξύ ασύμβατων χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Επιπλέον, επειδή εξυπηρετούν διάφορες παράνομες βιομηχανίες, τα ποσά που εμπλέκονται είναι τεράστια. Μόνο οι διαδικτυακές απάτες που πραγματοποιούνται από συμμορίες κινεζικής καταγωγής στη Νοτιοανατολική Ασία αποφέρουν έσοδα της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ένα μέρος αυτών των εσόδων επανεπενδύεται, αλλά ένα μεγάλο μέρος χρειάζεται ξέπλυμα.

Οι υπόγειες τράπεζες χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να συγκαλύψουν παράνομα κεφάλαια, πέρα από τις τριπλές κατοπτρικές συναλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συχνά, τα χρήματα διακινούνται με τη χρήση πλαστών τιμολογίων και εικονικών αποστολών, επιπλέον των πραγματικών εξαγωγών, ή ξεπλένονται μέσω καζίνο. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι πλούσιοι Κινέζοι πλήρωναν γιουάν σε μεσάζοντες γνωστούς ως “junkets”, οι οποίοι οργάνωναν ταξίδια για τζόγο στο Μακάο. Κατά την άφιξή τους, οι πελάτες έβρισκαν μάρκες καζίνο να τους περιμένουν. Αφού έκαναν μερικά μικρά στοιχήματα, μπορούσαν να εξαργυρώσουν τα “κέρδη” τους σε δολάρια Χονγκ Κονγκ και να καταθέσουν τα κεφάλαια σε τράπεζες του Χονγκ Κονγκ ή να τα μεταφέρουν περαιτέρω στο εξωτερικό.

Οι εμπλεκόμενοι στο ξέπλυμα χρήματος συχνά συνδυάζουν διάφορες μεθόδους. Η παρακάτω περίπτωση δείχνει την έκταση της υποδομής ξεπλύματος που έχουν δημιουργήσει οι εγκληματίες. Τον Οκτώβριο, Αμερικανοί εισαγγελείς αποκάλυψαν κατηγορητήριο κατά του Chen Zhi, ενός επιχειρηματία από την Καμπότζη που ίδρυσε τον όμιλο Prince Group, έναν φαινομενικά όμιλο ανάπτυξης ακινήτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι εισαγγελείς, κατηγορώντας τον για ξέπλυμα χρήματος και απάτη μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, υποστηρίζουν ότι ήταν επίσης επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις στην Ασία. Ο κ. Chen, πολίτης Καμπότζης, Βανουάτου, Κύπρου και Αγίας Λουκίας, γεννήθηκε στη Φουτζιάν, μια επαρχία στη νοτιοανατολική Κίνα, τόπος καταγωγής κάποιων από τους πιο διαβόητους εγκληματίες ξεπλύματος χρήματος στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως. Μετά την καταστολή της διαφθοράς το 2012, πολλοί από αυτούς τους εγκληματίες κατέφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Καμπότζη, η Μιανμάρ και οι Φιλιππίνες.

Από το 2018, η Prince Group φέρεται να έκλεβε δισεκατομμύρια δολάρια από διαδικτυακές απάτες, αποκομίζοντας 30 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Μέχρι το 2020, ο κ. Chen είχε συγκεντρώσει 127.271 bitcoin (αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν κατασχέθηκαν τον προηγούμενο μήνα). Για να νομιμοποιήσει αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βασίστηκε σε πολύπλοκα δίκτυα ξεπλύματος: εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που ήταν από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, πλατφόρμες διαδικτυακού τζόγου, εταιρείες-κέλυφος και επαγγελματικές υπηρεσίες ξεπλύματος που αναμείγνυαν παράνομα κεφάλαια με νόμιμα. Η Prince Group και ο κ. Chen αρνούνται τις κατηγορίες.

Αυτή η μέθοδος συνδυασμού φαινομενικά νόμιμων επιχειρήσεων με δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος χρησιμοποιείται ευρέως στα κινεζικά παράνομα τραπεζικά συστήματα. Η Huione Guarantee, μια κινεζική διαδικτυακή αγορά, δημιουργήθηκε περίπου το 2021 για την εμπορία ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Elliptic, μια εταιρεία ανάλυσης blockchain που παρακολουθεί την ανάπτυξη της Huione, διαχειριζόταν δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Παράλληλα, όμως, με τις νόμιμες δραστηριότητές της, φέρεται να ήταν ένα one-stop shop για εγκληματίες: ένα είδος Facebook Marketplace για απάτες. (Η Huione και οι θυγατρικές της έχουν διαψεύσει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα).

Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Οικονομικών απέκλεισε την πρόσβαση της Huione Group, της μητρικής της εταιρείας, στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, κατηγορώντας την ότι αποτελεί «κρίσιμο κόμβο για το ξέπλυμα εσόδων από κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιούνται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας». Επιπλέον, ξέπλενε χρήματα για εγκληματίες που εμπλέκονται σε διαδικτυακές οικονομικές απάτες γνωστές ως “χοιροσφαγή” (pig butchering), όπου οι απατεώνες κερδίζουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων πριν τους κλέψουν τα χρήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιανουαρίου 2025, διακίνησε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα έσοδα.

Δεν είναι όμως όλες οι συναλλαγές εικονικές, ειδικά όταν τα δίκτυα ξεπλύματος πρέπει να επαναφέρουν μετρητά στο νόμιμο τραπεζικό σύστημα. Για να το επιτύχουν, συχνά στρατολογούν «μουλάρια» (money mules) – ανυποψίαστους εφήβους ή φτωχούς ανθρώπους τους οποίους οι εγκληματίες χρησιμοποιούν για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Το 2022, ο Daniel (ψευδώνυμο), ένας νεαρός από τη Σιγκαπούρη, εργαζόταν ως λαντζέρης. Ένας φίλος τον ρώτησε αν ήθελε να κερδίσει 600 δολάρια (διπλάσιος του μηνιαίου μισθού του) ανοίγοντας μερικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στη Σιγκαπούρη. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, λάμβανε τραπεζικές ενημερώσεις με συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Ο Daniel λέει ότι γνωρίζει πέντε άτομα που επίσης στρατολογήθηκαν ως μουλάρια. Αυτός ήταν από τους τυχερούς. Κάποιοι από τους φίλους του κατέληξαν στη φυλακή.

Παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες. Το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση προς το Κοινοβούλιο ότι τα κινεζικά εγκληματικά τραπεζικά δίκτυα χρησιμοποιούν Κινέζους φοιτητές ως μουλάρια και μεταφορείς μετρητών. Ορισμένες φορές, οι λογαριασμοί ανοίγονται με ψεύτικες διευθύνσεις από διεφθαρμένους τραπεζικούς υπαλλήλους. Σε μια περίπτωση, η Bank of America δήλωσε ότι «εντόπισε παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τα συστήματα παρακολούθησης, απέλυσε τους υπαλλήλους και συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές, οι οποίες άσκησαν με επιτυχία δίωξη κατά των εμπλεκομένων».

Παρόλο που χώρες όπως η Αμερική και η Βρετανία λαμβάνουν μέτρα κατά αυτών των δικτύων και διώκουν με επιτυχία ορισμένα μέλη τους, διεξάγεται ένα συνεχές παιχνίδι κρυφτού. Η οριστική εξάρθρωσή τους απαιτεί στενή συνεργασία με την Κίνα, η οποία φαίνεται να μην ανταποκρίνεται.