Σαφής-δέσμευση-της-Ελλάδας-στο-Συμβούλιο-Ασφαλείας-για-την-καταπολέμηση-της-εμπορίας-ανθρώπων

Στην Υψηλού Επιπέδου συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την αποτίμηση του Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η Ελλάδα επανέλαβε τη σταθερή της δέσμευση στην προστασία των θυμάτων και στη δίωξη των δραστών.

Στην ομιλία της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά υπογράμμισε τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, ανέδειξε την πολιτική και τη νομοθεσία της χώρας μας σχετικά με την προστασία ευάλωτων ομάδων από την εμπορία ανθρώπων και τη θυματοποίηση.

“Η εμπορία ανθρώπων ως μορφή σύγχρονης δουλείας δεν αποτελεί μόνο άμεση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επιβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευση της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των δραστών και την προστασία των θυμάτων αυτών των ειδεχθών πράξεων” ανέφερε η κ. Μπαλτά.

