Στήριξαν-ξανά-την-εκπαίδευση-allianz-και-Ίδρυμα-Μποδοσάκη

Ολοκληρώθηκε ένας ακόμη κύκλος του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη», μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που υποστηρίζει η Allianz. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή της εταιρίας στο πρόγραμμα αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής της για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση, φέρνοντας τη γνώση κοντά σε μαθητές και ενισχύοντας τον προσανατολισμό προς τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία, βιολογία), τη δημιουργικότητα και την επιστημονική σκέψη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Η δράση εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε δημόσια γυμνάσια, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες μάθησης και δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο της επιστήμης μέσα από βιωματικές εμπειρίες. Η πρωτοβουλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στις Φυσικές Επιστήμες (PISA 2022) και υστερεί σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, η Allianz συνέβαλε στη δημιουργία σύγχρονων εργαστηριακών χώρων, αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική εμπειρία περισσότερων από 1.300 μαθητών. Συνολικά, η Allianz έχει υποστηρίξει 12 δημόσια γυμνάσια σε όλη τη χώρα, με τους ωφελούμενους μαθητές να ξεπερνούν τους 3.200.

Η πρωτοβουλία έχει υλοποιηθεί σε περιοχές που είτε επλήγησαν από φυσικές καταστροφές είτε είναι γεωγραφικά απομονωμένες, όπως η Κομοτηνή, η Λέσβος, η Εύβοια, η Ρόδος, η Αρεόπολη, οι Σέρρες και τα Γρεβενά, ενώ παράλληλα καλύφθηκαν ανάγκες και στην Αττική, σε σχολεία στο Ίλιον, το Περιστέρι και το Χαλάνδρι. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια των σχολείων είναι πλέον εξοπλισμένα με σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, οπτικοακουστικά μέσα και οργανωμένα kits για τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία, διασφαλίζοντας έτσι τη χρήση του εξοπλισμού και από τις μελλοντικές γενιές μαθητών.

Τα σχόλια των ωφελούμενων μαθητών και των καθηγητών τους επιβεβαιώνουν τον άμεσο θετικό αντίκτυπο της δράσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο νέος εξοπλισμός προσελκύει το ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες, καθιστά τις δύσκολες έννοιες πιο κατανοητές και ενισχύει τη βιωματική μάθηση. Η αναβάθμιση συμβάλλει έτσι στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επιθυμίας για ανακάλυψη και της δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος, ο κ. Χρήστος Θεοδωρίδης, Διευθυντής Marketing, Επικοινωνίας, CRM και CCC της Allianz, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, η καλύτερη “ασφάλεια” που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας είναι η καλλιέργεια της περιέργειας, της κριτικής σκέψης και της επιστημονικής μεθοδολογίας. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία μας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, επενδύουμε ενεργά τα τελευταία χρόνια στο μέλλον του εκπαιδευτικού μας συστήματος και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης που εμπνέει τους νέους να θέτουν τα σωστά ερωτήματα, να ανακαλύπτουν μόνοι τους τις δυνατότητες της επιστήμης και να διαμορφώνουν τις δικές τους καινοτόμες προοπτικές για την κοινωνία του αύριο.»